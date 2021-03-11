Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 12
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1565
ALTIN
418.292
DOLAR
7.4985
STERLİN
10.4461
EURO
8.9390
Yapım İşi ve İrtifak Hakkı İhale İlanı
Yapım İşi ve İrtifak...
Pazar yerleri kiraya verilecek
Pazar yerleri kiraya verilecek
87 sözleşmeli personel alınacak
87 sözleşmeli personel alınacak
100 adet S plaka serisi 30 yıl süreli kiraya verilecek
100 adet S plaka...

Ankara'da, çöplükte yanmış köpek ölüsü bulundu

Ankara'da, çöp yığınlarının arasında yanmış halde ölü köpek bulundu. Hayvanı bulan kişi, alanda uzun süredir ateş yakıldığını ve pek çok köpek ölüsünün yok edildiğini iddia etti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Mart 2021 Perşembe 09:39
0 Okunma
Ankara'da, çöplükte yanmış köpek ölüsü bulundu

Gölbaşı Sanayi Sitesi'nde geri dönüşüm işi yapan Duran Turan, Gölbaşı Hayvan Barınağı yakınlarındaki çöplükte birkaç gündür yangın çıktığını fark etti. Çöplüğü inceleyen Turan, yerlerde kemikler buldu. Turan, akşam saatlerinde tekrar yanan ateşi fark ederek geldiğinde, çöpün arasında bulunan çukurda, bir köpeğin ölü bedeninin yandığını gördü. Ardından da hayvan hakları savunucularına haber verdi.

İhbar üzerine alana polis ekipleri de sevk edildi. Polis ekipleri, alanı koruma altına alarak incelemede bulundu. Yapılan çalışmaların ardından yanmış köpeğin kalıntıları, çöplükten alındı. Ölü köpeğin kim tarafından yakıldığının tespiti için çalışma başlatıldı.

'BURADA YAKLAŞIK 30- 40 HAYVAN KEMİĞİ VARDI'

Olayı fark eden Duran Turan, yaptığı açıklamada, alanda 2- 3 gündür yangın olduğunu belirterek, "Kepçe geliyor, burada çalışma yapıyor. Dedim, 'ne yapıyorsunuz burada', yangını söndürdüklerini söylediler. O sırada burada hayvan kemikleri vardı. Akşam da yüklemişler götürmüşler. Allah-u Teala buyuruyor ki ayetinde hayvanlar için; 'Onlar benim yer yüzündeki sessiz kullarımdır.' Vatan hainlerinden çok yaşama hakkı bu hayvanlarındır. Mezarlığın orada gömülen köpekleri de ben buldum. Bir haftadır tehdit mesajları, tehdit telefonları alıyorum. Burada yaklaşık 30- 40 hayvan kemiği vardı, birbirine karışmış kemikler kaynamış" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraçöpKöpekYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tunceli Belediyesi'nden 'ihalesiz çalışma' kararı
Tunceli Belediyesi'nden 'ihalesiz çalışma' kararı
Doluluk seviyesine ulaşan çöp tesisinde ‘patlama' ve 'sızıntı’ tedirginliği
Doluluk seviyesine ulaşan çöp tesisinde ‘patlama' ve 'sızıntı’ tedirginliği
Bursa'da film gibi kovalamaca
Bursa'da film gibi kovalamaca
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans