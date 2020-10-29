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Ankara'da Fransa Büyükelçiliği önünde 'Charlie Hebdo' protestosu

AK Parti Ankara Gençlik Kolları üyeleri, Fransız Charlie Hebdo dergisinin Hazreti Muhammed ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hakaret içerikli yayınlarını, Fransa Büyükelçiliği önünde proteso etti. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
29 Ekim 2020 Perşembe 09:25
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Ankara'da Fransa Büyükelçiliği önünde 'Charlie Hebdo' protestosu

Fransa'da yayın yapan Charlie Hebdo isimli karikatür dergisinin Hazreti Muhammed'in ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef alan yayınlarına Türkiye'den tepkiler sürüyor. AK Parti Ankara Gençlik Kolları'ndan yaklaşık 200 kişi, Fransa Büyükelçiliği önünde toplanarak, Charlie Hebdo dergisini ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarını protesto etti. "Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz yürürüz. Faşist Macron'u lanetliyoruz" yazılı pankartın arkasında toplanan grup, tekbirler getirip, slogan attı.

AK Parti Ankara Gençlik Kolları İl Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Temel, grup adına açıklamada bulundu. Temel, Müslümanların kullarında yapılan saldırıların modern barbarlık örneği olduğunu belirterek, "Demokrasinin ve özgürlüklerin ana vatanı olmakla övünen bir coğrafyada, Müslümanların kutsallarına ve Peygamberine karşı yürütülen saldırılar modern barbarlık örnekleridir. Özellikle alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber efendimize karşı sergilenen sistematik ve pervasız saygısızlıklar, hepimizi yürekten yaralamaktadır. Biz kendi peygamberimiz Hazreti Muhammed'e olduğu kadar, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya da sevgiyle, saygıyla, muhabbetle yaklaşan bir inancın mensuplarıyız. Herkesten de böyle saygılı bir tutum ve davranış beklemenin hakkımız olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

'IRKÇI ZİHNİYETİN HORTLAMASINDAN EN ÇOK AVRUPALILAR TEDİRGİN OLMALIDIR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da hedef alan düşmanlık anaforunun, dönüp dolaşıp sahiplerini kuşatacağını kaydeden Temel, şunları söyledi:

"Hiç kimsenin hiçbir değer ve hesap uğruna, insanlığa böyle bir zarar vermeye, böyle bir tahribatta bulunmaya hakkı yoktur. Birinci ve İkinci Dünya savaşlarında yüzlerce milyon masumun kanını döken ırkçı zihniyetin, bu defa İslam, Müslüman ve Türkiye düşmanlığı üzerinden hortlamasından en çok Avrupalılar tedirgin olmalıdır.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraFransa BüyükelçiliğiProtestoCharlie Hebdo
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