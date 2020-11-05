Ankara'da iki otobüs çarpıştı: 17 yaralı

Kaza, saat 07.00 sıralarında Çankaya ilçesi Kızılay Kavşağı'nda meydana geldi. İsmail C. yönetimindeki 06 FM 3681 plakalı özel halk otobüsü, Hüseyin T. yönetimindeki 06 BU 7068 plakalı EGO otobüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisiyle EGO otobüsü refüje çıktı. Kazada otobüslerde bulunan 17 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, UMKE ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.