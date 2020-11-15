Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 15
parçalı bulutlu
BİST
1291
ALTIN
465.487
DOLAR
7.6523
STERLİN
10.1762
EURO
9.0460

Ankara'da keşif faaliyetindeki 2 DEAŞ üyesi yakalandı

ANKARA'da eylem amaçlı keşif ve istihbarat çalışmasında bulunan 2 DEAŞ üyesi terörist, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
15 Kasım 2020 Pazar 10:26
0 Okunma
Ankara'da keşif faaliyetindeki 2 DEAŞ üyesi yakalandı

Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan teröristlerden birinin cep telefonundan koordinat belirleme, paylaşma ve üç boyutlu konum paylaşma özelliğine sahip program kılavuzunun silindiği tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Ankara MİT Bölge Başkanlığı'na bağlı ekipler, bir süredir Ankara'da bulunan DEAŞ üyesi yabancı uyruklu A.E.E. ve H.E.E. isimli 2 teröristi tespit etti. Takip ve deşifre çalışması sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan karar kapsamında operasyon düzenleyen ekipler, 2 teröristi yakalayarak gözaltına aldı.

DELİLLER DİJİTAL KAZIMA SONUCU ORTAYA ÇIKARTILDI

Teröristlerin kaldığı adreste yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin Avusturya'da gerçekleşen eyleme ilişkin videoların da tespit edilmesi üzerine dijital inceleme uzmanlarınca ayrıntılı dijital kazıma çalışması yapıldı. DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdikleri dönemde çekildiği değerlendirilen çok sayıda video ve fotoğraf ortaya çıkarılırken, A.E.E.'nin cep telefonundan koordinat belirleme, paylaşma ve üç boyutlu harita ile konum paylaşma özelliğine sahip bir program kullanım kılavuzunun silindiği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E.E. ve H.E.E. tutuklanarak cezaevine konuldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraDEAŞOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Künye İletişim Sitene Ekle
Web Tasarım: GNS Ajans