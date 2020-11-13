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Ankara'da otomobil bariyere çarptı: 2 ölü, 5 yaralı

ANKARA'da, iki aile bireylerinin içerisinde bulunduğu otomobilin bariyere çarpıp refüje girmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.  

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
13 Kasım 2020 Cuma 09:41
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Ankara'da otomobil bariyere çarptı: 2 ölü, 5 yaralı

Kaza, saat 20.30 sıralarında Altındağ ilçesi Ankara Çevre Yolu'nda meydana geldi. Karapürçek yönüne giden, içerisinde iki aileden toplam 7 kişinin bulunduğu 06 Z 3101 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp bariyere çarptı. Otomobil, metal bariyeri kırıp refüj boşluğuna girdi. Hurdaya dönen otomobilin kimliği belirsiz sürücüsü ile Pınar Deniz kaza yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan 3'ü çocuk 5 kişi de yaralandı. 

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar; Hüseyin, Hasan ve İrem Dumanoğlu ile Aysel ve Nisa Nur Deniz, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. 2 kişinin cansız bedeni cenaze aracı ile morga götürülürken, otomobil de çekici ile refüjden kaldırıldı. 

Polis, kaza hakkında soruşturma başlattı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraAltındağTrafik KazasıOtomobil
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