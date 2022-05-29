Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 28
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.438,84
ALTIN
965,28
DOLAR
16,19
STERLİN
20,56
EURO
17,47
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 13 sözleşmeli personel alacak
Ankara Müzik ve Güzel...
TÜBİTAK personel alacak
TÜBİTAK personel alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 70 Sözleşmeli Personel Alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 70...
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü 15 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü...

Ankara'da sağlık çalışanlarından 'beyaz miting'

ANKARA'da, Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) çağrısıyla düzenlenen mitingde yaklaşık bin sağlık çalışanı bir araya geldi.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
29 Mayıs 2022 Pazar 20:44
Ankara'da sağlık çalışanlarından 'beyaz miting'

ANKARA, (DHA)

Çankaya ilçesinde bulunan Anıtpark'ta 'Emek Bizim Söz Bizim Sağlık Hepimizin' sloganıyla düzenlenen mitinge Türkiye'nin dört bir yanından sağlık çalışanları katıldı. Bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bazı milletvekilleri de mitinge destek verdi. Beyaz önlük, yelek ve tişörtleriyle mitinge katılan sağlıkçılar, 'Sağlıklı bir gelecek ellerimizde', 'Sağlık işçisiyiz haklarımızı istiyoruz', 'Emek bizim, söz bizim' yazılı pankart ve dövizler taşıdı. Sağlık çalışanları miting alanında halaylar çekip, şarkılar söyledi. Mitingde konuşan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı "Biz hekimler, yaşamı korumak için mücadele etmenin değerini, bu mücadelenin de tüm mücadeleler gibi ancak umudu diri tutarak kazanılabileceğini biliriz" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer de, "Türkiye'nin dört bir yanından sağlık emekçilerinin bütün bileşenleri bir arada bugün. Bir dayanışma örneği gösteriyor, haklarını istiyorlar, emeklerinin karşılıklarını istiyorlar. Sağlık hakkının kaliteli bir şekilde yapılması taleplerini iletiyorlar. Biz de zaten ısrarla aynı şeyi söylüyoruz. Bir meslek örgütünün sorumluluğu varsa onları yok sayarak ortak aklın olmadığı bir çözüm üretemezsiniz" dedi. (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraSağlık çalışanlarındanBeyaz MitingYeni ÇağrıTürk Tabipleri Birliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ODTÜ'deki bahar şenliğinde terör propagandasına 16 gözaltı
ODTÜ'deki bahar şenliğinde terör propagandasına 16 gözaltı
Efes 2022 Tatbikatına 37 ülke katılacak
Efes 2022 Tatbikatına 37 ülke katılacak
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş fethin yıldönümünde Ayasofya Camii'nde sabah namazı kıldırdı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş fethin yıldönümünde Ayasofya Camii'nde sabah namazı kıldırdı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans