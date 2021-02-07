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Ankara'da 'sahte fiş' şebekesine operasyon

Ankara'da çalıştıkları akaryakıt istasyonları adına sahte fiş düzenleyerek anlaştıkları firmalara yüzde 3 komisyonla satan 4 şüpheliden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden sahte fiş satın alarak vergi kaçıran firmaların, devleti 5 milyon TL zarara uğrattığı tespit edildi.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
07 Şubat 2021 Pazar 16:38
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Ankara'da 'sahte fiş' şebekesine operasyon

ANKARA, (DHA)

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, servis taşımacılığı ve nakliye firmaları ile iş makinesi sahiplerinin vergiden kaçmak için sahte akaryakıt fişi kullandığı yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, benzin istasyonunda pompacı olarak çalışan 3 kişi ile bir servis şoförünün sahte akaryakıt fişi bastığını tespit etti. Polisin yaptığı 6 aylık takip sonucu, akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan Hamdi Ç. ile Eray İ.'nin, çalıştıkları iş yerlerindeki akaryakıt fişlerini çaldığı ve daha önce pompacı olarak çalışan çete lideri Orhan G.'ye götürdüğü öğrenildi. Orhan G.'nin de orijinal fişlerdeki firma isimlerini ve fiş numaralarını kopyaladığı tespit edildi. Şüphelilerin daha sonra müşterilerin gönderdiği araç plakalarına, güncel akaryakıt fiyatı üzerinden istenilen miktarda sahte fiş bastığı tespit edildi. 

DEVLETİ 5 MİLYON TL ZARARA UĞRATTILAR

Şebekenin bu şekilde günde 1.5 milyon adet sahte akaryakıt fişi bastığı belirlendi. Şüphelilerden yüzde 3 komisyonla sahte fiş alarak vergi kaçıran firmaların da devleti bu yöntemle 5 milyon TL zarara uğrattığı saptandı. Ayrıca isimleri ve fiş numaraları kullanılan 4 akaryakıt şirketinin de mağdur edildiği belirlendi.

Yapılan çalışmaların ardından şüphelilerin ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, çete lideri Orhan G., Hamdi Ç., Eray İ. ve müşterilerle irtibata geçen Murat K. gözaltına alındı. Keçiören ilçesinde lüks otomobilde yakalanan Orhan G.'nin tanınmamak için saç ektirdiği ortaya çıktı. Ayrıca Orhan G.'nin evinde 850 adet fiş rulosu ele geçirdi. Sahte akaryakıt fişi için kullanılan elektronik malzemelere de el konuldu. Emniyetteki ifadelerinde, suçların kabul eden 4 şüpheliden Orhan G. Hamdi Ç. ve Murat K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Eray İ. ise adli kontrol şartıyla ile serbest bırakıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraSahte FişşebekeOperasyonYeni Çağrı
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