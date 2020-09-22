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Ankara Valiliği: Adli tahkikat başlatılmıştır

ANKARA Valiliği, Keçiören Eeğitim Araştırma Hastanesinde yaralı yakınları ile  hastane çalışanları arasında çıkan tartışmanın fiziki saldırıya dönüşmeden önlendiğini, sorumlular hakkında adli tahkikat başlatıldığını açıkladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
22 Eylül 2020 Salı 09:33
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Ankara Valiliği: Adli tahkikat başlatılmıştır

Keçiören ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada tabanca ile vurularak yaralanan Fırat Ö. ve Ahmet Ö. kardeşler, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Ö., doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Fırat Ö. ise tedaviye alındı. Fırat Ö. ve Ahmet Ö'yü görmek isteyen yakınları ile hastane çalışanları arasında tartışma çıktı. İki kardeşin yakınları, sağlık çalışanlarına fiziki müdahalede bulanmaya kalktı. Sağlık çalışanları kapıyı kapatıp, arkasında barikat kurarak saldırı girişimine direndi. Bu sırada güvenlik görevlileri yaralıların yakınlarını dışarıya çıkardı.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

Olayla ilgili Ankara Valiliği açıklama yaptı. Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Silahlı bir kavga sonucu Keçiören Eğitim  Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıları görmek isteyen hasta yakınları ile hastane çalışanları arasında çıkan tartışma fiziki saldırıya dönüşmeden görevlilerimizle önlenmiş olup sorumlular hakkında derhal adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.

VALİ ŞAHİN: HAK ETTİKLERİ KARŞILIĞI BULACAK

Vali Vasip Şahin de Twitter hesabından açıklama yaparak, "Fedakar sağlık çalışanlarımıza yönelen her türlü saygısızlık ve şiddeti kınıyorum. Faillerin hak ettikleri karşılığı bulacaklarından kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ankara ValiliğiKeçiören Eğitim Araştırma HastanesiDoktorHemşireSaldırı
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