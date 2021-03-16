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Antalya'da üniversiteli genç, 4 gündür kayıp

ANTALYA'da, üniversite öğrencisi Ramazan Özkan (33), 4 gün önce ailesi ile telefonla görüştükten sonra kayıplara karıştı. Özkan'dan haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Mart 2021 Salı 09:41
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Antalya'da üniversiteli genç, 4 gündür kayıp

Şenay Özkan Elmas, Mimar Sinan Üniversitesi Moda Tasarımı 3’üncü sınıf öğrencisi kardeşi Ramazan Özkan'dan 11 Mart Perşembe akşamından bu yana haber alamadıkları gerekçesiyle polis merkezine giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Şenay Özkan Elmas, kardeşinin perşembe akşamı iki arkadaşı ile Çağlayan Mahallesi'nde şelalelin denize döküldüğü yerde alkol aldığını belirterek, "Saat 21.00 gibi telefonla görüştük. Aynı yerden babamı da arayıp görüşmüş. Arkadaşları yanından ayrılırken, o biraz daha oturup, kalkacağını söylemiş. O günden sonra kendisinden haber alamıyoruz. Ortadan kaybolması normal değil. Sosyal medyasında bir paylaşım yok. Polise ihbarda bulunduk. En son görüldüğü yerde ve kamp kurduğu yerde bulunan kamera kayıtlarında araştırma yapıyorlar. Ayrıca telefonu kapalı. Gören ya da duyanlardan polisi aramaları istiyoruz" dedi.

KULAKLIĞI, ŞAPKASI, AYAKKABISI BULUNDU

Antalya'da, 4 gün önce kayıplara karışan üniversite öğrencisi Ramazan Özkan'ın en son görüldüğü falezlerdeki alanda çocukluk arkadaşı Selim Öcal kulaklık bulunca, akşam saatlerinde bölgede arama çalışması başlatıldı. Özkan'ın haber vermesiyle bölgeye gelen deniz itfaiye ekibi, halat yardımıyla falezlerden inerek, çevreyi kontrol etti. Ancak aramadan sonuç alınamadı.

Arkadaşının kaybolduğu haberini alınca İstanbul'dan geldiğini anlatan Selim Öcal, "Ramazan'ın son görüldüğü yer burası. Geldiğimizde burada kulaklığını bulduk. Daha sonra aşağıdaki balıkçılara sorduk. Zıpkınla dalan biri şapka bulmuş, bize onu gösterdi. Şapkanın da kendisine ait olduğunu teyit ettik. Sonrasında biz de özel bir tekne ayarlayarak deniz polisiyle aramaya katıldık. O esnada Ramazan'ın ayakkabısı bulundu. Ailesi tarafından da ayakkabı teyit edildi. Ayakkabıda yırtılma ya da ezilme ibaresi yok. Allah korusun düştüğünden korktuğumuz için ayakkabıda deforme olmaması bizi biraz sevindirdi" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaüniversitesöğrenciKayıpRamazan Özkan
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