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Antalya'da yaşayan Ukraynalılardan 'savaşa hayır' konvoyu

Basın açıklamasının ardından bir süre parkta kalan Ukraynalılar, daha sonra alandan ayrıldı.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
27 Mart 2022 Pazar 18:12
Antalya'da yaşayan Ukraynalılardan 'savaşa hayır' konvoyu

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine saldırısını protesto amacıyla araçlarıyla 'savaşa hayır' konvoyu düzenledi. Konyaaltı ilçesinden 100 araçlık konvoyla başlayan yolculuk, 45 kilometre ilerideki Muratpaşa ilçesi sınırlarında yer alan Ukrayna Kültür Parkı'nda son buldu.

Antalya'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerinde düzenlediği saldırıyı protesto etmek için araçlarıyla konvoy düzenledi. Konyaaltı ilçesinde yer alan Sarısu mesire alanında toplanan yaklaşık 100 araçlık konvoyla, 45 kilometre uzaktaki Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde yer alan Ukrayna Kültür Parkı'na kadar gidildi. Araçlarını ülke bayraklarıyla donatan Ukraynalılara, bazı Türk vatandaşları da destek verdi. Ukraynalılar, parka vardıklarında ise milli marşlarını okudu. Sonrasında açıklama yapan Ukrayna Kültür Sanat Derneği Başkan Yardımcısı Dmytro Bibik, "1 aydır hepimiz yoğun duygusal yük içindeyiz. Herkese bir kez daha hatırlatıyorum, genel olarak Ukrayna halkı ve özel olarak Türkiye'deki Ukrayna toplulukları, Türkiye Cumhuriyeti'nin yasal mevzuat alanında hareket eder ve hareket edecektir. Kendi topraklarında, vatanlarını savunurken, insanlarımız her gün özgürlüğü için can verirken, doğum hastaneleri, hastaneler, okullar, toplu konutlar bombalandığında, insani yardım koridorları ve çocuklu otobüsler bombalandığında, Ukraynalıların nefret etme hakkı var. İnsanlarımız ve dünya halkları için özgürlüğümüz ve onurlu bir gelecek için, gezegenin çocukları için onurlu bir yaşam için savaşıyoruz. Ancak Rusya'nın suç ordusunda olduğu gibi sivil nüfusla savaş halinde değiliz" diye konuştu.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaUkraynaSavaşa HayırKonvoyYeni Çağrı
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