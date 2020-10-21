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Antrenman yapan milli atlete otomobil çarptı

Muş'ta, kara yolunda antrenman yapan milli atlet İbrahim Karateker'e (18) otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan Karateker, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
21 Ekim 2020 Çarşamba 08:36
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Antrenman yapan milli atlete otomobil çarptı

Kaza, akşam saatlerinde Karasu Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Ocak ayında düzenlenmesi planlanan Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan ve kara yolunda antrenman yaptığı öğrenilen Karateker'e, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil arkadan çarparak kaçtı. Çarpmanın şiddetiyle vücudunda ezik ve zedelenmeler meydana gelen Karateker, çevredekiler tarafından olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Muş Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan İbrahim Karateker bir süre sonra taburcu edilerek evine gönderildi. Merkez bağlı Konukbeyler köyünde yaşayan Şerife- Mehmet Karateker çiftinin 6 çocuğundan en küçüğü olan İbrahim Karateker, kendisine çarpıp kaçan sürücüden şikayetçi oldu. Polis, milli atleti hastanelik eden sürücünün yakalanması için soruşturma başlattı.

'BİR AY KOŞAMAYACAĞIM, ÇOK ÜZGÜNÜM'

Fenerbahçe'nin sporcusu olan milli atlet Karateker, her şeyin bir anda olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Her akşam olduğu gibi kent merkezinde koşuyordum. Kaldırıma sıfır koşuyordum. Karasu Köprüsü yakınlarına geldiğimde ne olduğunu anlamadan hızla gelen bir otomobil bana çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisi ile otomobilin aynası kırıldı. Her yerim çok ağrıyor. Kazayı görüp duran diğer sürücülerin çağırdığı ambulansla hastaneye götürüldüm. Hastanede bir müddet gözetim altında tutulduktan sona taburcu edildim. İki hafta önce İstanbul’da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda birinci olmuştum. 2021’in Ocak ayında yapılacak olan Avrupa Şampiyonasına hazırlanıyordum. Şimdi yaklaşık bir ay koşamayacağım. Çok üzgünüm."

DHA

Anahtar Kelimeler:
AtletAtletizmİbrahim Karateker
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