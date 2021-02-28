Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 10
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1471
ALTIN
414.451
DOLAR
7.4160
STERLİN
10.3540
EURO
8.9680
FSM Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi alacak
FSM Vakıf Üniversitesi öğretim...
Laboratuvar malzemesi satın alınacak
Laboratuvar malzemesi satın alınacak
İBB’den yarışmaya davet
İBB’den yarışmaya davet
23 sözleşmeli personel alınacak
23 sözleşmeli personel alınacak

Apart otelde kadın müşteri, gürültü nedeniyle tartıştığı erkek müşteriyi bıçakladı 

Bursa'da bir apart otelde yan yana odalarda kalan iki müşteri arasında gürültü yüzünden çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Gözde D.(31), yan odada kalan ve gürültü yaptığını iddia ettiği Şehmus S.'yi (28) 6 yerinden bıçaklayarak yaraladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
28 Şubat 2021 Pazar 10:35
0 Okunma
Apart otelde kadın müşteri, gürültü nedeniyle tartıştığı erkek müşteriyi bıçakladı 

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Kuruçeşme Mahallesi, Sakarya Caddesi üzerinde bulunan bir apart otelde meydana geldi. Otelde yanyana odalarda kalan Gözde D. ile Şehmus S. arasında iddiaya göre gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Otelde kalan diğer müşterilerin araya girmesiyle tartışma büyümeden sonlandı. Ancak bir süre sonra gürültünün artarak devam etmesi üzerine öfkelenen Gözde D. mutfaktan aldığı bıçakla, Şehmus S.’nin odasını bastı. Gözde D. elindeki bıçakla Şehmus S.’ye saldırarak genç adamı bacağının ve kasığının 6 yerinden bıçakladı. Yaralı halde otelden kaçan Şehmus S., bir süre sonra kanlar içinde yere yığıldı. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Şehmus S. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şehmus S.’nin ifadesi üzerine harekete geçen ekipler Gözde D.’yi kaldığı apart otelde yakalayarak gözaltına aldı.  

Tedavi altına alınan Şehmus S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan Gözde D.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. 

Anahtar Kelimeler:
BursaOtelApartMüşteriYaralama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DEAŞ'lı 3 terörist, Suriye sınırında patlayıcılarla yakalandı
DEAŞ'lı 3 terörist, Suriye sınırında patlayıcılarla yakalandı
Takla atan otomobilde yanarak yaşamını yitirdi
Takla atan otomobilde yanarak yaşamını yitirdi
Urla Özbek'te kurulacak arıtma tesisine tepki
Urla Özbek'te kurulacak arıtma tesisine tepki
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans