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Ara buluculukta yüzde 69 başarı

ADALET Bakanlığı, hukuki uyuşmazlıkların çözümünü tarafların rızasına dayalı olarak sağlayan ara buluculuk uygulamasında başarı oranının yüzde 69 olduğunu duyurdu.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
10 Nisan 2022 Pazar 17:09
Ara buluculukta yüzde 69 başarı

ANKARA, (DHA)-
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplumsal uzlaşı kültürünün güçlendirilmesinde önemli bir rolü olan ara buluculuk uygulaması, hukuk sistemine 14 Kasım 2013'te kazandırıldı.

Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre, bugüne kadar 934 bin 780 dosya ihtiyari ara buluculuk sistemine dahil oldu. Görüşmeleri tamamlanan 844 bin 667 dosyadan 833 bin 667'si anlaşma ile sonuçlandı. İhtiyari ara buluculuk uygulamasında başarı oranı yüzde 99'e ulaştı.

İş uyuşmazlıklarında da 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulanan zorunlu ara buluculukta 1 milyon 390 bin 291 dosyadan 809 bin 661'i anlaşma ile sonuçlandı. İş uyuşmazlıklarında uygulanan ara buluculuk kapsamında başarı oranı ise yüzde 58 olarak gerçekleşti. Uyuşmazlık dosyaları ortalama 10 gün gibi kısa bir sürede çözüme kavuşturuldu.

TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA BAŞARI ORANI YÜZDE 53

Ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019'dan bu yana 422 bin 645 uyuşmazlığın 222 bin 66'sı anlaşma ile sonuçlandı. Ticari uyuşmazlıklardaki ara buluculukta başarı oranı yüzde 53 oldu. Aynı başarı oranı 28 Temmuz 2020'den bu yana kullanılan tüketici uyuşmazlıklarda da sağlandı. Uygulamaya tabi olan dosyalardan görüşmesi tamamlanan 124 bin 255 dosyanın 65 bin 275'inde taraflar el sıkıştı.

Uygulamaların başladığı günden bu yana sisteme dahil olan 3 milyon 8 bin 179 dosyadan 2 milyon 781 bin 858 dosyanın müzakeresi tamamlandı. Çözüme kavuşturulan 1 milyon 930 bin 328 dosyada taraflar, el sıkışarak anlaştı. Böylece uygulamada toplam başarı oranı yüzde 69 oldu. (DHA)

DHA

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Ara BuluculukBaşarıAdalet BakanlığıHukuki UyuşmazlıklarınYeni Çağrı
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