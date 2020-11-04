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Aracında öldürülmüş halde bulundu

KAYSERİ’de, hafif ticari araç sürücüsü Sedat Akbalık (33), yolda duran aracında başına tabanca ile ateş edilerek, öldürülmüş halde bulundu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
04 Kasım 2020 Çarşamba 08:56
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Aracında öldürülmüş halde bulundu

Olay, saat 00.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Erciyes Mahallesi Erciyes Bulvarında meydana geldi. Yolda duran 38 LF 830 plakalı hafif ticari araçta bir kişinin başından silahla vurulmuş halde gören vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, aracın şoförü olduğu belirlenen Sedat Akbalık’ın tabancayla vurularak öldüğünü belirledi.

Aracın içinde ve çevresinde çalışma yapan polis, herhangi bir silah bulamayınca Akbalık'ın öldürüldüğü yönünde çalışma başlattı başlattı. Hayatını kaybeden Akbalık'ın cansız bedeni ise otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KayseriCinayetMelikgazi
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