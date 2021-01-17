Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 10
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1524
ALTIN
438.496
DOLAR
7.4448
STERLİN
10.1366
EURO
9.0064
77 sözleşmeli personel alınacak
77 sözleşmeli personel alınacak
Jeotermal saha kiralanacak
Jeotermal saha kiralanacak
12 sözleşmeli personel alınacak
12 sözleşmeli personel alınacak
Belediyeden kiralık daireler
Belediyeden kiralık daireler

Arıtmada çıkan çamurdan elektrik üretilecek

TOKAT'ta, bir firma tarafından belediyenin arıtma tesislerinden çıkarılan çamurdan elektrik üretilecek. Arıtmanın yanında kurulan tesislerde, Türkiye'de ilk defa yerli ve milli olarak üretilen dönerli yakma kazanı kullanılacak. Tesiste, yıllık 44 milyon kilovatsaat elektrik üretilmesi planlanıyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Ocak 2021 Pazar 10:04
0 Okunma
Arıtmada çıkan çamurdan elektrik üretilecek

Tokat Belediyesi yap, işlet, devret modeli ile Atıksu Arıtma Tesisi’nde elde edilen ham çamurdan elektrik üretecek. Türkiye'de ilk defa yerli ve milli olarak üretilen dönerli yakma kazanı kullanılacak tesiste yılda 44 milyon kilovatsaat elektrik elde edilecek. Yapımı yüzde 98 oranında tamamlanan tesis şubat ayında elektrik üretimine başlayacak.

'ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK'

Atık sudan elde edilen çamurla elektrik üretiminin gerçekleşenini söyleyen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "4 aydır bir çalışmanın içerisindeyiz. Atık sulardaki çamurların ülke ekonomisine nasıl bir katkı sağlarız diye bir çalışma yaptık. Buradaki atık çamurları yakmak suretiyle elektrik üretilmesi yapılması hakkında hazırlık yapıldı. 4 ay önce bir yap, işlet, devret modeli ile bir çalışma başlattık. Şu an çalışmaları devam ediyor. Şubat ayı içerisinde faaliyete geçecek. Bu çalışma ile hem Tokat Belediyemize bir fayda oluşacak, hem de bu çamurlar doğaya bırakılmayacak. Bir bakıma da çevreci bir proje, sıfır atık anlamında da olumlu bir proje" dedi.

'11 MİLYON DOLARLIK YATIRIM'

Çamuru yakmada kullanılacak yerli ve milli olarak üretilen kazanın ilk defa bu projede yer alacağını ifade eden proje danışmanı Nuri Öztürk, "Bu tesisimiz biyokütle enerji tesisi, senelik 44 milyon kilovat saat bir enerji üretimi planlanmaktadır. Bu da yaklaşık olarak 20- 25 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılamaktadır. Yaklaşık 11 milyon dolarlık yatırımla kuruldu. Tokat Belediyemize ait arıtma tesislerindeki çamuru ve orman ürünlerini kullanacağız. Tesisimizin ilk ünitesi kazan ünitesidir. Kazanımız yerli üretimdir ve ilk defa da bu tesisimizde kullanılacaktır" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TokatArıtmaçamurEnerjiElektrik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Haşhaşı hem üretiyor hem işleyip yurt içi ve dışına satıyor
Haşhaşı hem üretiyor hem işleyip yurt içi ve dışına satıyor
'Tıbbi ve aromatik bitki yetiştirilmesi konusunda rehber olacağız'
'Tıbbi ve aromatik bitki yetiştirilmesi konusunda rehber olacağız'
25 milyon dolarlık av tüfeği ihracatı 
25 milyon dolarlık av tüfeği ihracatı 
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans