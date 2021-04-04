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Arkadaşlarıyla içki içerken fenalaştı, hastanede öldü

BURSA'da arkadaşlarıyla birlikte içki içtiği sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılan Aydın Kılıç (28), hayatını kaybetti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
04 Nisan 2021 Pazar 10:15
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Arkadaşlarıyla içki içerken fenalaştı, hastanede öldü

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Nilüfer İlçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın 3'üncü katında meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte içki içen alan Aydın Kılıç, bir süre sonra fenalaştı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, kalbi duran Kılıç'ı, masaj yaparak hayata döndürdü. Ancak ambulansla hastaneye götürülen Aydın Kılıç, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya başladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaIçkiAlkolölümVefat
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