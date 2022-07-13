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Askeri Ceza Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Bedelli askerlik ile ilgili düzenlemeyi de içeren 'Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

13 Temmuz 2022 Çarşamba 09:22
Askeri Ceza Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülerek 30 Haziran'da kabul edilen 'Askeri Ceza Kanunu' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, bedelli askerlik hizmetinden; fiili askerlik hizmetine başlayanlar, müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlardan, bedelli askerliğe müracaat edip de seçim öncesi vazgeçenler veya müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemelerini yapmayanlar yararlanamayacak. Yürürlüğe giren kanun ile Genelkurmay Başkanı'nın yaş haddi, birer yıllık sürelerle 72 yaşına kadar Cumhurbaşkanınca uzatılabilecek. 

BAKAYA DURUMUNDA OLANLAR, DAHA FAZLA BEDEL ÖDEYEREK BEDELLİ ASKERLİKTEN YARARLANABİLECEK

Resmi Gazete'de bugün yayımlanarak yürürlüğe giren kanuna göre; müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlar hakkında, yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalınan tarihten müracaat tarihine kadar geçen sürenin her ayı için, bu maddenin birinci fıkrasındaki tutara ilave olarak ek bedel alınacak. Ek bedel, 3.500 gösterge rakamının ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayısı ile geçerli mazeretler hariç yoklama kaçağı, saklı ve bakaya kaldıkları toplam sürenin her ayının çarpımı sonucu bulunacak. Belirlenen ek bedele esas sürenin hesabında, 1 ila 30 gün bir ay kabul edilecek. Bir ayı aşan günler müteakip aya eklenerek hesaplanacak. 

DHA

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