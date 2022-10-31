CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n imzasÄ±yla bazÄ±Â bÃ¼yÃ¼kelÃ§i ve daimi temsilcilerinÂ gÃ¶rev deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin atama kararlarÄ± Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.

Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan karara gÃ¶re, Avrupa Konseyi Nezdinde TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Kaan Esener, Kuzey Atlantik AntlaÅŸmasÄ± TeÅŸkilatÄ± Nezdinde TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Basat Ã–ztÃ¼rk, Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti Nezdinde TÃ¼rkiye Cumhuriyeti BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ali Murat BasÃ§eri, BirleÅŸmiÅŸ Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Sadik Arslan, Kosova Cumhuriyeti Nezdinde TÃ¼rkiye Cumhuriyeti BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ã‡aÄŸrÄ± Sakar, merkeze alÄ±ndÄ±.



BÃœYÃœKELÃ‡Ä° ATAMALARI RESMÄ° GAZETEâ€™DE YAYIMLANDI

Avrupa Konseyi Nezdinde TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Daimi TemsilciliÄŸine Nurdan Bayraktar Golder, Kuzey Atlantik AntlaÅŸmasÄ± TeÅŸkilatÄ± Nezdinde TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Daimi TemsilciliÄŸine Ä°kili Siyasi Ä°ÅŸler Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Zeki Levent GÃ¼mrÃ¼kÃ§Ã¼, Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti Nezdinde TÃ¼rkiye Cumhuriyeti BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine Metin FeyzioÄŸlu, BirleÅŸmiÅŸ Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Daimi TemsilciliÄŸine, UluslararasÄ± Siyasi KuruluÅŸlar Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± GÃ¼ven BegeÃ§, Kosova Cumhuriyeti Nezdinde TÃ¼rkiye Cumhuriyeti BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine, AntlaÅŸmalar Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Sabri TunÃ§ AngÄ±lÄ± atandÄ±.



ADLÄ° TIP KURUMUNDA ATAMA VE GÃ–REVLENDÄ°RME

Adli TÄ±p Kurumu ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ Adli TÄ±p Ä°htisas Kurulu GÃ¶ÄŸÃ¼s HastalÄ±klarÄ± ÃœyeliÄŸi'ne SaÄŸlÄ±k Bilimleri Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Halit Ã‡Ä±narka ile Birinci Adli TÄ±p Ä°htisas Kurulu KadÄ±n HastalÄ±klarÄ± ve DoÄŸum ÃœyeliÄŸine SaÄŸlÄ±k Bilimleri Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi DoÃ§. Dr. AyÅŸegÃ¼l Ã–zel gÃ¶revlendirilirken, BeÅŸinci Adli TÄ±p Ä°htisas Kurulu Adli TÄ±p ÃœyeliÄŸi'ne Birinci Adli TÄ±p Ä°htisas Kurulu Adli TÄ±p Ãœyesi Uzm. Dr. Ali Ulvi Ã‡alÄ±k atandÄ±.



VAKIFLAR GENEL MÃœDÃœRLÃœÄžÃœ'NE ATAMALAR RESMÄ° GAZETE'DE

VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nde aÃ§Ä±k bulunan Antalya VakÄ±flar BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne LÃ¼tfi Karabacak, BalÄ±kesir VakÄ±flar BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne GÃ¶khan BahÃ§ecik, Bursa VakÄ±flar BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne Haluk YÄ±ldÄ±z, DiyarbakÄ±r VakÄ±flar BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne Hakan Demir, Edirne VakÄ±flar BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne Ahmet SaraÃ§, KÃ¼tahya VakÄ±flar BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne Zekeriya ÅžentÃ¼rk, Malatya VakÄ±flar BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne de Adem BacanlÄ± atandÄ±.



Ä°LETÄ°ÅžÄ°M BAÅžKANLIÄžI'NDA AÃ‡IK BULUNAN 6 BÃ–LGE MÃœDÃœRLÃœÄžÃœNE ATAMA

Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nda aÃ§Ä±k bulunan Afyonkarahisar BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne Mehmed Zahid Talha Arar, Antalya BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne Esen Diler, Bursa BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne Ali Fuad GÃ¶lbaÅŸÄ±, DiyarbakÄ±r BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne Fikret DiÅŸlioÄŸlu, Gaziantep BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne MÃ¼cahit TaÅŸkÄ±n, Samsun BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne Ebu Bekir AyrancÄ± atandÄ±.



Ä°KÄ° ÃœNÄ°VERSÄ°TEYE YENÄ° REKTÃ–R ATANDI

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Lokman Hekim Ãœniversitesi ve Ä°stanbul Gedik Ãœniversitesi'ne yaptÄ±ÄŸÄ± rektÃ¶r atamalarÄ± Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±. Buna gÃ¶re, Lokman Hekim Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Prof. Dr. Fatih GÃ¼ltekin, Ä°stanbul Gedik Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Prof. Dr. Ahmet Kesik atandÄ±.



SERMAYE PÄ°YASASI KURULU'NDA YENÄ° GÃ–REVLENDÄ°RMELER

Sermaye PiyasasÄ± Kurulu BaÅŸkan Vekili Mutalip Ãœnal ve Sermaye PiyasasÄ± Kurulu Ãœyesi Ali Akay gÃ¶revden alÄ±ndÄ±. OnlarÄ±n yerlerine ise, Sermaye PiyasasÄ± Kurulu BaÅŸkan Vekili olarak Enver Usca, Sermaye PiyasasÄ± Kurulu Ãœyesi olarak da BÃ¼lent Murat Haholu atandÄ±.



TÃœRKÄ°YE TAÅžKÃ–MÃœRÃœ KURUMUNA ATAMA

TÃ¼rkiye TaÅŸkÃ¶mÃ¼rÃ¼ Kurumu Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ YÃ¶netim Kurulu Ã¼yesi Muhammet HÃ¼seyin BilgiÃ§oÄŸlu gÃ¶revden alÄ±ndÄ±. BoÅŸalan koltuÄŸuna ise Mete Saat atandÄ±. Karar 233 sayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnamenin 8'inci maddesi ile 3 sayÄ±lÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesinin 2. ve 3'Ã¼ncÃ¼ maddeleri gereÄŸince yapÄ±ldÄ±.

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'nda aÃ§Ä±k bulunan Avrupa BirliÄŸi ve DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne Hasan Ãœnsal, YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim ve Yurt DÄ±ÅŸÄ± EÄŸitim Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne Murat SÃ¼t'Ã¼n atamasÄ± yapÄ±lÄ±rken, Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'nda aÃ§Ä±k bulunan Teknik Hizmetler Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na Murat Soykan'Ä±n atamasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ± Denizli Ä°l MÃ¼dÃ¼rÃ¼ SÃ¼leyman ErdoÄŸan, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± BartÄ±n Ä°l KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Handan KarakoÃ§ ile NiÄŸde Ä°l KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Alper LÃ¼tfi GÃ¶ncÃ¼ ise gÃ¶revlerinden alÄ±ndÄ±.

Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ±'nda aÃ§Ä±k bulunan Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸi Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na Levent Kenan Kibar, Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸi Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na Muhammet Kamil IÅŸÄ±k, Sosyal GÃ¼venlik Kurumu'nda aÃ§Ä±k bulunan YÃ¶netim Kurulu ÃœyeliÄŸine Celalettin SÄ±vacÄ±, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±'nda aÃ§Ä±k bulunan BaÅŸmÃ¼fettiÅŸliÄŸe MÃ¼fettiÅŸ Ã–zgÃ¼r Semiz, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±'nda aÃ§Ä±k bulunan KÄ±rÄ±kkale Ä°l KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne ise Onur KÄ±zÄ±lkaya getirildi.