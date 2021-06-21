Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 22
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Sağlık
BİST
1391
ALTIN
499.278
DOLAR
8.7318
STERLİN
12.0645
EURO
10.3677
Cerrahi alet alımı yapılacaktır
Cerrahi alet alımı yapılacaktır
Laboratuvar cihaz ve malzemeleri alınacaktır
Laboratuvar cihaz ve malzemeleri...
Öğretim üyesi alım ilanı
Öğretim üyesi alım ilanı
13 adet kamu konutu satışa çıkarılıyor
13 adet kamu konutu...

Atatürk'ün silüeti, Karadağ sırtlarında 

ARDAHAN'ın Damal ilçesinde, 'doğal mucize' olarak nitelendirilen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün silüeti, Karadağ sırtlarında görülmeye başlandı. Atatürk'ün silüetini izleyenler, 'doğal mucize'yi görmeye geldiklerini söyledi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
21 Haziran 2021 Pazartesi 09:58
0 Okunma
Atatürk'ün silüeti, Karadağ sırtlarında 

Her yıl 15 Haziran-15 Temmuz'da 17.55-18.10 saatlerinde ortaya çıkan Atatürk silüeti, Ata Mahallesi'nden izlenebiliyor. Havanın dün güneşli olmasıyla Atatürk silüeti, Karadağ sırtlarında belirdi. 'Doğal mucize' olarak nitelendirilen görüntüyü görmek isteyenler ise bölgeye akın etti. 

Ardahan Devlet Hastanesi'nde görevli bir grup uzman doktor ve sağlık çalışanı da Atatürk’ün silüetini izlemek için Ata Mahallesi'ne geldi. Hatıra fotoğrafı çektiren doktorlar, çok mutlu olduklarını söyledi. Aileler de Atatürk silüetini görmeye çocuklarıyla geldiklerini dile getirdi. 

SİLÜET NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Atatürk silüeti, ilk olarak 1954'te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. Silüetin 1975 yılında gazeteci Erdoğan Kumru tarafından çekilen fotoğrafları Genelkurmay Başkanlığı'na gönderildi. 1995'ten beri her yıl temmuz ayında 'Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri' düzenlenmeye başlandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ArdahanDamalKaradağMustafa Kemal AtatürkAtatürkSilüet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bursa'da sağanak etkili oldu
Bursa'da sağanak etkili oldu
Antalya’da korkunç kaza
Antalya’da korkunç kaza
Erzurum'da parçalanmış erkek cesedi bulundu
Erzurum'da parçalanmış erkek cesedi bulundu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans