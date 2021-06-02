Atilla Peker adli kontrolle serbest bırakıldı

Gazeteci Kutlu Adalı'nın öldürülmesine ilişkin ifade için Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na gelen Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda yaklaşık 4 saat ifade verdi. Savcılıktaki işlemlerin ardından Peker, "Tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan yurtdışına çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme şeklinde adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Peker, Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.