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Atilla Peker adli kontrolle serbest bırakıldı

Atilla Peker,  adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Haziran 2021 Çarşamba 16:34
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Atilla Peker adli kontrolle serbest bırakıldı

Gazeteci Kutlu Adalı'nın öldürülmesine ilişkin ifade için Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na gelen Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda yaklaşık 4 saat ifade verdi. Savcılıktaki işlemlerin ardından Peker, "Tasarlayarak  öldürmeye yardım etme" suçundan yurtdışına çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme şeklinde adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Peker, Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

DHA

Son Güncelleme: 02.06.2021 16:36
Anahtar Kelimeler:
Atilla PekerKutlu AdalıKKTCGazeteciCinayetSedat Peker
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