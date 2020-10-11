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Av tüfeğiyle kendini vuran genç öldü

İZMİR'in Bornova ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ç.D. (16), av tüfeğiyle kendini vurarak yaşamına son verdi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Ekim 2020 Pazar 09:25
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Av tüfeğiyle kendini vuran genç öldü

Olay, 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Ümit Mahallesi'nde bulunan evin çatı katında meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olan Ç.D., evinin çatısında av tüfeğiyle kendini vurdu. Silah sesini duyan çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekibine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ç.D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Ç.D.'nin cansız bedeni Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Av TüfeğiKazaIzmirBornova
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