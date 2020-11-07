Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 25
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1192
ALTIN
534.943
DOLAR
8.5315
STERLİN
11.2640
EURO
10.1291
İzmir'de uzaktan eğitim bir hafta uzatıldı
Son Dakika
İzmir'de uzaktan eğitim bir hafta...
Kapı kapı dolaşıp yaşam üçgeni oluşturmayı anlatıyor
Kapı kapı dolaşıp yaşam üçgeni...
Türkiye'nin gururu Emre: İzmir için yüzdüm
Türkiye'nin gururu Emre: İzmir için...
Erciyes, koronavirüs önlemleriyle kayak sezonuna hazır
Erciyes, koronavirüs önlemleriyle kayak sezonuna...

AYDA, TABURCU OLDU

İzmir'i vuran depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, tedaviye alındığı hastaneden taburcu oldu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Kasım 2020 Cumartesi 17:54
0 Okunma
AYDA, TABURCU OLDU

Türkiye geçen hafta cuma günü saat 14.51’de İzmir’i vuran depremle sarsıldı. Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında meydana gelen deprem, İzmir'in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne’de hissedildi. Depremde yıkılan binalardan biri olan Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra 3 yaşındaki Ayda Gezgin'i sağ olarak kurtarıldı. Annesi Fidan Gezgin'in cansız bedenine ulaşılan Ayda, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Küçük kız, bugün saat 17.15'te taburcu edildi.

Baba Uğur Gezgin, kızını kucağına alıp, bindiği otomobille hastaneden ayrıldı. 

Babanın yanında bulunan adı öğrenilemeyen bir kişinin elinde oyuncaklar taşıdığı görüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirDepremRıza Bey ApartmanıAyda Gezgin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüslülerin listesini yayınlayan öğretmene soruşturma
Koronavirüslülerin listesini yayınlayan öğretmene soruşturma
KORKUNÇ GERÇEK!
KORKUNÇ GERÇEK!
Çanakkale'de sahte içkiden zehirlenen 2 kişi öldü
Çanakkale'de sahte içkiden zehirlenen 2 kişi öldü
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans