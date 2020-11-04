Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 17
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1151
ALTIN
514.490
DOLAR
8.4055
STERLİN
10.9568
EURO
9.8534
2020 EKPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı
2020 EKPSS sınav giriş belgeleri...
Definecilerin tahrip ettiği Rum kilisesi, turizme kazandırılacak
Definecilerin tahrip ettiği Rum kilisesi,...
TÜMDEF, İzmir'de 1 milyonu aşkın maske dağıtacak
TÜMDEF, İzmir'de 1 milyonu aşkın...
Perre Antik Kenti'nde ziyaretçiler için canlandırma tekniği
Perre Antik Kenti'nde ziyaretçiler için...

Aydın'daki devlet hastanesinin poliklinik bölümü risk nedeniyle kapatıldı

İZMİR’de yaşanan depremin ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nin poliklinik bölümü oluşan risk nedeniyle kapatıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
04 Kasım 2020 Çarşamba 08:52
0 Okunma
Aydın'daki devlet hastanesinin poliklinik bölümü risk nedeniyle kapatıldı

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim Cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, Ege Bölgesi'nin birçok ilinde hissedilirken, Aydın’da da paniğe neden oldu. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, deprem dolayısıyla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nin poliklinik bölümünün kapatıldığını açıkladı. Vali Hüseyin Aksoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aydın Atatürk Devlet Hastanesi idari binası, deprem sonrası oluşan risk gerekçesiyle 4 Kasım 2020 tarihinden itibaren tedbiren kullanıma kapatılmıştır. Başhekimlik tarafından koordine edilen diğer alanlarda hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesine devam edilecektir" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AydınDevlet HastanesiHastaneHasarDeprem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MUCİZE! Minik Ayda, 91 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı
MUCİZE! Minik Ayda, 91 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı
Burs ve öğrenim kredisi başvuruları uzatıldı
Burs ve öğrenim kredisi başvuruları uzatıldı
AFAD: 102 vatandaşımız hayatını kaybetti
AFAD: 102 vatandaşımız hayatını kaybetti
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans