Aydındere Belediye Başkanlığı Zabıta Memuru alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Aydındere Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

İlanda sayılan başvuru belgelerini 22/02/2022-25/02/2022 tarihlerinde mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09:00-16:00 arasında) Aydındere Beldesi Merkez Mahallesi İstiklal Caddesi Bulancak Giresun adresinde Aydındere Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

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