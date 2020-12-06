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Ayrıldığı eşi ve 2 kızını öldürdü, vurularak etkisiz hale getirildi

Erzurum'da, henüz bilinmeyen nedenle 2 kızı ve ayrıldığı eşini tabancayla öldüren Raci Arslan (43), polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Zanlı, hastanede tedaviye alındı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Aralık 2020 Pazar 18:14
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Ayrıldığı eşi ve 2 kızını öldürdü, vurularak etkisiz hale getirildi

Olay, merkez Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Polis merkezine gelen ihbar üzerine kısa sürede olay yerine giden polis ekipleri 3 kadının yerde yatar şekilde tabanca ile vurulmuş olduğunu gördü. Anne Gülçin Karabıyık (50) ile kızı Cansu Arslan'nın (17) öldüğü, Burçin Arslan'ın ise (24) yaralandığı tespit edildi. Burçin Arslan da kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdehelesine rağmen yaşamını yitirdi. Olaydan sonra aracına binerek kaçan Raci Arslan, Gölbaşı semtinde yakalandı. Aracından inen Arslan silahını başına dayararak yolda yürümeye başladı. Zanlının peşinden giden çok sayıda polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Polisin tüm çabasına rağmen teslim olmayan Raci Arslan, özel harekat polisleri tarafından sağ el ve karın boşluğundan vuralarak etkisiz hale getirildi. Raci Arslan, olay yerine gelen ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastenesi'ne kaldırıldı. Eski eşi ve 2 kızını öldüren zanlının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. 

Babaları Raci Arslan'ın kendilerini görmek için eve geldiğini anlatan 2 oğlu ise, kendilerinin ekmek almaya dışarı çıktıklarını, sesi duyup, eve gittiklerinde babalarının elinde silah ile evden çıktığını gördüklerini söyledi. Arslan'ın 26 suç dosyası bulunduğu öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ErzurumCinayet
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