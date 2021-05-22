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Baba-oğul kalaşnikoflu saldırıda öldürüldü

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde iki aile arasında arazi sulama nedeniyle çıkan kavgada tüfekle vurulan Mustafa Yıldırım ile oğlu Murat Yıldırım, hayatını kaybetti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
22 Mayıs 2021 Cumartesi 14:02
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Baba-oğul kalaşnikoflu saldırıda öldürüldü

Olay, saat 11.00 sıralarında, ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Karacaören köyü Çiğilözü mevkisinde meydana geldi. Ağaç budayan Mustafa Yıldırım ve oğlu Murat Yıldırım ile aynı yerde arazileri bulunan Selami A. ve kardeşi Ömer A. arasında ağaç sulama nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Selami A., yanında bulunan av tüfeği ile Mustafa ile oğlu Murat Yıldırım'a ateş etti. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı baba- oğul, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından araçla kaçan Selami A. ve Ömer A. jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. 

'OLAYI GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI'

Olay sırasında bölgeye yakın bir tepede bulunan ve kavgaya şahit olan Mustafa Yıldırım'ın diğer oğlu Bekir Yıldırım gözyaşlarıyla yaşananları anlattı. Bekir Yıldırım, babası ve ağabeyine pusu kurulduğunu öne sürdü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SivasYıldızeliKavgaCinayet
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