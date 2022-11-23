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Bakan Akar: Pençe-Kılıç Harekatı'nda 254 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Pençe-Kılıç Harekatı, hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma atışları ile devam ediyor. Harekatta şu ana kadar 471 hedef ateş altına alındı, 254 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

23 Kasım 2022 Çarşamba 11:33
Bakan Akar: Pençe-Kılıç Harekatı'nda 254 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığın bütçe görüşmelerinin ardından, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'ne geçti. Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile sınır hattındaki birliklerin komutanlarıyla video konferans üzerinden görüştü. Akar, sahadaki son duruma ilişkin brifing aldı ve yeni talimatlar verdi. Pençe-Kılıç Harekatı'nın, son dönemin en büyük, kapsamlı ve etkili hava harekatı ile başladığını ve başarıyla devam ettiğini söyleyen Akar, "Harekat, hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma atışları ile devam ediyor. Harekatta şu ana kadar 471 hedef ateş altına alındı, 254 terörist etkisiz hale getirildi" diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) operasyonlarının ardından teröristlerin iyice köşeye sıkıştığına dikkat çeken Akar, "Teröristler alçakça sivil hedeflere saldırdılar. Bunları bir an önce susturacağız. Benzerini geçmişte Kilis'te, Hatay'da, Reyhanlı'da yaşadık. Ne zaman hudutların ötesini temizledik, bu konuda bir noktaya geldik" ifadelerini kullandı.

'TSK İLE OYUN OYNANMAYACAĞINI GÖRECEKLER'

Akar, TSK'nın terörle mücadeledeki her başarılı operasyonunun ardından olduğu gibi yine terör örgütü ile onun yurt içi ve dışındaki destekçilerinin, fitne fesat odaklarının dezenformasyon yapmaya çalıştığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"İftirayla, fitneyle, fesatla TSK'nın terörle mücadeledeki başarısını gölgelemeye çalışıyorlar. Tekrar ifade ediyorum ki; TSK'nın tek hedefi teröristler ve teröristlere ait yapılardır. Bizim herhangi bir etnik, dinsel, mezhepsel grupla, Kürt, Arap kardeşlerimizle herhangi bir sorunumuz yok. Bizim tek hedefimiz var, o da teröristler. Kim bunlar? PKK/YPG/PYD, DEAŞ kim varsa o. Teröristler için hesap zamanı. TSK ile oyun oynanmayacağını görecekler. Şehitlerimizin, hayatını kaybeden çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, vatandaşlarımızın kanlarının her damlasının hesabını soracağız."

Akar, teröristlerin adalete teslim olmaktan başka çarelerinin olmadığını da kaydetti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma BakanıHulusi AkarTBMMTerörTeröristOperasyonPençeKılıç Harekatı
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