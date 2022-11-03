Bakan Akar: PenÃ§e-Kilit Operasyonu'nda 429 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar, Hakkari'de sÄ±nÄ±r birliklerindeki inceleme ve denetlemelerin ardÄ±ndanÂ Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral YaÅŸar GÃ¼ler, Kara Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri KomutanÄ± Oramiral ErcÃ¼ment TatlÄ±oÄŸlu ve Hava Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Atilla GÃ¼lan,Â 3'Ã¼ncÃ¼Â Piyade TÃ¼men KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na geÃ§ti. Bakan Akar, Harekat Merkezi'nde, Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap bÃ¶lgesine gerÃ§ekleÅŸtirilen PenÃ§e-Kilit Operasyonu'na katÄ±lan birliklerin komutanlarÄ± ile video konferans ile gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼pÂ sahadaki son durumaÂ iliÅŸkin bilgi aldÄ±, talimatlar verdi. Bakan Akar, 'terÃ¶rÃ¼ kaynaÄŸÄ±nda kurutmak'Â esasÄ±yla artan bir ÅŸiddet ve tempoda, taarruzi bir anlayÄ±ÅŸla, terÃ¶ristle mÃ¼cadelenin devam ettiÄŸini belirterek, "Ä°nÅŸallah sizin yaptÄ±klarÄ±nÄ±zla, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±zla, MehmetÃ§iÄŸin alÄ±n teriyle asil milletimizi 40 yÄ±ldÄ±r baÅŸÄ±na musallat olan terÃ¶r belasÄ±ndan kurtaracaÄŸÄ±z. Bu konuda azimliyiz kararlÄ±yÄ±z ve buna da muktediriz. En son terÃ¶rist etkisiz hale getirilinceye kadar mÃ¼cadelemiz devam edecek"Â diye konuÅŸtu.

Operasyonlarda MehmetÃ§iÄŸin, sivillere, masum insanlara, tarihi, dini, kÃ¼ltÃ¼rel yapÄ±lara, Ã§evreye zarar gelmemesi iÃ§in diÄŸer hiÃ§bir Ã¼lke ordusunun gÃ¶stermediÄŸi duyarlÄ±lÄ±ÄŸa sahip olduÄŸunu, bu duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ± hem planlama hem icra safhasÄ±nda gÃ¶sterdiÄŸini dile getiren Akar, "Bizim tek hedefimiz terÃ¶ristler. Nerede terÃ¶rist varsa bizim hedefimiz orasÄ±. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda bir hedefimizin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± herkesin bilmesi lazÄ±m. KÃ¼rtler bizim kardeÅŸimiz. Biz baÅŸta Irak ve Suriye olmak Ã¼zere tÃ¼m komÅŸularÄ±mÄ±zÄ±n hudutlarÄ±na, egemenlik haklarÄ±na saygÄ±lÄ±yÄ±z"Â dedi.

'TÃœRK ADALETÄ°NDEN BAÅžKA Ã‡ARELERÄ° YOK'

OperasyonlarÄ±n sonucunda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Ã§Ã¶kÃ¼ÅŸ iÃ§inde olduÄŸuna dair ciddi emarelerÂ bulunduÄŸuna dikkatÂ Ã§eken Akar, "MehmetÃ§iÄŸin nefesi terÃ¶ristlerin ensesinde.Â TerÃ¶ristlerin elebaÅŸlarÄ± 2 gece aynÄ± yerde yatamÄ±yor. TerÃ¶ristlerin elebaÅŸlarÄ± bunlarÄ± anladÄ±, bunu herkesin anlamasÄ±nÄ± bekliyoruz. TerÃ¶ristlerin hiÃ§bir geleceÄŸi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmeleri lazÄ±m. TÃ¼rk adaletine sÄ±ÄŸÄ±nmaktan baÅŸka Ã§areleri yok"Â diye konuÅŸtu.

'SONA DOÄžRU YAKLAÅžTIK'

PenÃ§e-Kilit Operasyonu'nda mÃ¼cadelenin kararlÄ±lÄ±kla devam ettiÄŸini ifade den Akar, "MehmetÃ§ik tarafÄ±ndan 540'tan fazla sÄ±ÄŸÄ±nak, maÄŸara temizlendi. TerÃ¶ristlerin yerleÅŸtirdiÄŸi 1808 mayÄ±n, el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± imha edildi. Åžu ana kadar 429 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi. PenÃ§e-Kilit Operasyon sahasÄ±nÄ±n tamamÄ± kontrol altÄ±na alÄ±nmak Ã¼zere, sona doÄŸru yaklaÅŸtÄ±k. Zap'Ä± terÃ¶ristlerden temizleyeceÄŸiz ve bÃ¶ylece hudutlarÄ±mÄ±zÄ±n tamamÄ±nÄ± kilit altÄ±na alacaÄŸÄ±z" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

Akar, terÃ¶ristlerin barÄ±nak, sÄ±ÄŸÄ±nak, sÃ¶zde karargah olarak kullandÄ±klarÄ± maÄŸaralara tek tek girildiÄŸini vurgulayarak,Â "Hepsi terÃ¶ristlerin baÅŸÄ±na yÄ±kÄ±ldÄ±, yÄ±kÄ±lÄ±yor. BunlarÄ±n hepsi tek tek MehmetÃ§ik tarafÄ±ndan temizlendi, temizleniyor. Daha Ã¶nceden, 'girilemez, Ã§Ä±kÄ±lamaz' denilen anlayÄ±ÅŸÄ± MehmetÃ§ik yÄ±ktÄ±, Ã§ok ÅŸÃ¼kÃ¼r bÃ¼tÃ¼n 'girilemez' denilen yerlere girdi, 'Ã§Ä±kÄ±lamaz' denilen yerlere Ã§Ä±ktÄ±. Bu mÃ¼cadeleyi bÃ¼yÃ¼k bir azim, kararlÄ±lÄ±k ve baÅŸarÄ±yla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor"Â dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n liderliÄŸinde TÃ¼rkiye'nin uluslararasÄ± alanda bir Ã¶zne haline geldiÄŸini sÃ¶yleyen Akar, TÃ¼rkiye'nin bÃ¶lge ve dÃ¼nya barÄ±ÅŸÄ±na yÃ¶nelik katkÄ±larÄ±na dikkat Ã§ekti.Â CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve BM Genel Sekreteri Guterres riyasetinde 22 Temmuz'da Karadeniz TahÄ±l GiriÅŸimi belgesi imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan Akar, ÅŸu ana kadar Ukrayna limanlarÄ±ndan Ã§Ä±kan 10 milyon tona yakÄ±n tahÄ±lÄ±n ihtiyaÃ§ sahiplerine sevk edildiÄŸini aktardÄ±.

'YOÄžUN TEMASLARIN SONUCUNU ALDIK'

Bakan Akar, 29 Ekim'de Sivastopol'da gerÃ§ekleÅŸen saldÄ±rÄ± sonrasÄ±nda Rusya Federasyonu'nun tahÄ±l inisiyatifini askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â

"O gÃ¼nden itibaren SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z muhataplarÄ± ile yoÄŸun gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler gerÃ§ekleÅŸtirdi. Biz de Rusya Savunma BakanÄ± SayÄ±n Åžoygu, Ukrayna Savunma BakanÄ± SayÄ±n Reznikov ve Ukrayna AltyapÄ± BakanÄ± SayÄ±n Kubrakov ile yakÄ±n temas iÃ§inde olduk. GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimizde tahÄ±l giriÅŸiminin tÃ¼m taraflar iÃ§in yararlÄ± olduÄŸu, bunun bozulmasÄ±nÄ±n tÃ¼m taraflar iÃ§in sÄ±kÄ±ntÄ± oluÅŸturacaÄŸÄ±nÄ± belirttik. YapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n yoÄŸun temaslarÄ±n olumlu sonuÃ§larÄ±nÄ± aldÄ±k. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z tahÄ±l koridorunun yeniden aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± bilgisini kamuoyuyla paylaÅŸtÄ±. TahÄ±l inisiyatifinin yeniden baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 6 gemi Ukrayna limanlarÄ±ndan ayrÄ±ldÄ±. BÃ¶ylece limanlardan ayrÄ±lan gemi sayÄ±sÄ± 426 taÅŸÄ±nan tahÄ±l miktarÄ± 9,7 milyon tonu geÃ§ti."

'UZATILMASI Ä°Ã‡Ä°N GAYRETLERÄ°MÄ°ZÄ° YOÄžUNLAÅžTIRACAÄžIZ'

TahÄ±l koridorunun faaliyetine devam etmesini, barÄ±ÅŸa giden yolun aÃ§Ä±lmasÄ± bakÄ±mÄ±ndan Ã¶nemli olarak nitelendiren Akar, "Åžimdi 19 KasÄ±m'da sÃ¼resi dolacak olan tahÄ±l giriÅŸiminin uzatÄ±lmasÄ± konusunda SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n belirlediÄŸi Ã§erÃ§evede gayretlerimizi yoÄŸunlaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±z. TahÄ±l inisiyatifi sadece tahÄ±l sevkiyatÄ± deÄŸil, taraflarÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yoluyla bazÄ± sorunlarÄ± Ã§Ã¶zebileceÄŸine de gÃ¼zel bir Ã¶rnek teÅŸkil etmekte. Bu modelin kullanÄ±lmasÄ±yla Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde ateÅŸkesin ve barÄ±ÅŸa giden yolun aÃ§Ä±lmasÄ± ve barÄ±ÅŸÃ§Ä±l yol ve yÃ¶ntemlerle Karadeniz Ã¼zerinden komÅŸumuz olan 2 Ã¼lke arasÄ±ndaki bu Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n sona ermesi bizim en samimi dileÄŸimiz"Â dedi.Â