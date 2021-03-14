Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 12
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1557
ALTIN
419.808
DOLAR
7.5633
STERLİN
10.5201
EURO
9.0399
Maltepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Maltepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Sakarya Nehri üzerinde zipline kurulacak
Sakarya Nehri üzerinde zipline...
8 bin baş ivesi reforme erkek kuzu satılacak
8 bin baş ivesi...
Hakkari'de kamu konutları ihale usulü ile satışa çıkarıldı
Hakkari'de kamu konutları ihale...

Bakan Akar, sağlık personeli ile bir araya geldi

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinde görev yapan sağlık personeli ile bir araya geldi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
14 Mart 2021 Pazar 11:02
0 Okunma
Bakan Akar, sağlık personeli ile bir araya geldi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Tıp Bayramı dolayısıyla gerçekleşen buluşmada, huzur ve mutluluğun en temel kaynağının sağlık olduğunu vurgulayan Bakan Akar, sağlık çalışanlarının çok önemli ve kutsal bir görevi yerine getirdiğini söyledi. Koronavirüs salgınıyla mücadelede sağlık çalışanlarının mesai mefhumu gözetmeksizin canla başla çalıştığını ifade eden Bakan Akar, salgının Türkiye'de etkisinin azaltılmasında en büyük payın sağlık çalışanlarında olduğunu belirtti. Sağlık çalışanlarının bu süreçteki çaba, gayret ve fedakarlıklarının her türlü takdirin üzerinde olduğunu dile getiren Bakan Akar, askeri sağlık çalışanlarının görev yerleri ve şartları itibarıyla yerlerinin ayrı olduğunu, Mehmetçiğin olduğu her yerde onlarla omuz omuza görev yaptıklarını vurguladı. Bakan Akar, sözlerinin sonunda kutsal vazifelerini yerine getirirken şehit olan sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm şehitleri, ebediyete intikal eden sağlık personellerini rahmet, gazileri minnetle yad etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
14 Mart Tıp BayramıHulusi AkarMSBBakan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şarkıcı Seda'nın katili cezaevinden firar etti, polis yakaladı
Şarkıcı Seda'nın katili cezaevinden firar etti, polis yakaladı
İshal ve mide bulantısıyla 103 kişi hastaneye başvurdu
İshal ve mide bulantısıyla 103 kişi hastaneye başvurdu
'Haritayı maviye çevirmek elinizde'
'Haritayı maviye çevirmek elinizde'
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans