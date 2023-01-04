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Bakan Bozdağ: Hukukun işlemesine hiç kimse müdahale edemez

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, yargılandığı davaya ilişkin açıklamalarını eleştirerek "Hukukun işlemesine hiç kimse müdahale edemez. Hakime, savcıya emir ve talimat veremez, onları tehdit edemez, had bildirmeye kalkamaz. Bunu yapan kendi haddini bilmeli" dedi.

04 Ocak 2023 Çarşamba 16:41
Bakan Bozdağ: Hukukun işlemesine hiç kimse müdahale edemez

Bakan Bozdağ, TBMM'de AK Parti'nin grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bozdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, yargılandığı davaya ilişkin açıklamalarını eleştirdi. Bozdağ, "Kendi lehine istediği kararlar çıkmazsa gök kubbeyi yıkacağını ifade ediyor. Bu üslup, bizim kanunlarımıza göre kabul edilemezdir. Hem adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçtur hem yargı görevini yapanları etkilemeye teşebbüs suçtur hem de yargı görevini yapanları tehdit etmek suçtur. Onlara karşı her türlü saygısız dili kullanıp hukuk işleyince de şikayet etmek doğru bir şey değil. Hiç kimse, yargı görevini yapan hakim ve savcıları tehdit edemez. İmamoğlu da tehdit edemez, tehdit eden her zaman karşısında hukuku bulur. Yargı görevini yapan insanları kendi aleyhine çıkan sonuçlar nedeniyle tehdit edenler ve tehdit dilini kullananlar, hukuku da hukuk devletini de içselleştirememiş ilkel bir zihniyeti temsil ediyor. Bu ilkel zihniyetten Türkiye, çok çekti" diye konuştu.

'HADDİNİ BİLMELİ'

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) görevinin başında olduğuna işaret eden Bozdağ, "İtirazı olan şikayet dilekçesini verir, Hakimler ve Savcılar Kurulu bunu değerlendirir. Hukukun işlemesine hiç kimse müdahale edemez. Herkes hukuka uygun davranmalı. Şimdiden, İstinaf'tan lehine karar çıkmazsa Yargıtay'dan lehine karar çıkmazsa İstinaf'ın, Yargıtay'ın başına gök kubbeyi yıkacağını söylüyor. Böylesi bir hukuk devleti anlayışı olur mu? Mahkeme burada hakaret suçunu sabit görerek ceza vermiş. Bununla ilgili usul belli İstinaf'a, Yargıtay'a gidecek. Bu süreçler işleyecek, süreç işliyor. Süreç işlerken İstinaf'ı, Yargıtay'ı şimdiden hedefe koyuyor. Bunlar kabul edilemez şeylerdir. Buradan bir kez daha söylüyorum. Hiç kimse, hiçbir makam, hiçbir mevki, yargı yetkisini kullanan hakime, savcıya emir ve talimat veremez, onları tehdit edemez, onlara had bildirmeye kalkamaz. Bunu yapan kendi haddini bilmeli" dedi.

'İSTANBUL'UN SORUNLARIYLA KAVGA ETSİN'

Bakan Bozdağ, Ekrem İmamoğlu'nu kendi hukuku, haddi konusunda sınırlarını iyi bilmeye davet etmek gerektiğini belirterek "Kimseyi tanımıyor, hukuku tanımıyor, mahkemeyi tanımıyor, İstinaf'ı tanımıyor, Yargıtay'ı tanımıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Kaybettiği irtifayı yargı ile Adalet Bakanı ile İçişleri Bakanı ile kavga ederek hükümeti suçlayarak kazanmaya çalışıyor. Benim ona çağrım; siz İçişleri Bakanı ile Adalet Bakanı ile Türkiye'nin yönetimi ile uğraşacağınıza İstanbul'un sorunlarıyla uğraşın. Bir de hizmetleriyle yaptıklarıyla konuşurken duyalım. 3 yılı doldurdu, yaptıklarıyla hiç duymadık. Hep polemikleriyle hakaretleriyle yargıya yaptığı tehditlerle gündemde. Bir de İstanbul'a yaptıklarınızla gündemde olun. İstanbullular kendine hizmet edeni yüceltir. Ona çağrım; İstanbul'a yaptıklarıyla övünsün. İstanbul'da oturup bir dünya ile kavga ederek vakit kaybetmek İstanbulluya da zaman kaybettirmektir, İstanbullunun hakkına, hukukuna riayet etmemektir. Günahsız insanları suçlamasın. Pek çok insanın günahına giriyorlar. Her gün binlerce iftira atıyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı işini yapmaya, İstanbul'a hizmet etmeye davet ediyorum, yargıyla kavga edeceğine İstanbul'un sorunlarıyla kavga etsin" diye konuştu. (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
Adalet BakanıBekir BozdağEkrem İmamoğluYargıMahkemeHukuk
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