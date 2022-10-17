Bakan DÃ¶nmez: YangÄ±n giderek ÅŸiddetini azaltÄ±yor

Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Fatih DÃ¶nmez, bu sabah patlamanÄ±n olduÄŸu ocakta yeniden incelemeler yaptÄ±, aÃ§Ä±klamada bulundu. Ã‡alÄ±ÅŸmalara deÄŸinen Bakan DÃ¶nmez, "BildiÄŸiniz gibi 14 Ekim Cuma gÃ¼nÃ¼ saat 18.00 sÄ±ralarÄ±nda meydana gelen kaza akabinde, olayÄ± haber alÄ±r almaz Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ±'mÄ±zla birlikte sÃ¼ratle olay yerine intikal etmiÅŸtik. Hemen ardÄ±ndan da Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ±'mÄ±z da sÃ¼reci ve iÅŸleri koordine etmek iÃ§in bizimle birlikte yer almÄ±ÅŸtÄ±. Akabinde de yoÄŸun bir arama kurtarma faaliyetine giriÅŸerek, 18 saat iÃ§erisinde sonuÃ§landÄ±rdÄ±k ama maalesef 41 kardeÅŸimizi ÅŸehit vermiÅŸ olduk. YaralÄ±larÄ±mÄ±za gelince, BartÄ±n Devlet Hastanesi'nde 1 yaralÄ±mÄ±z sÃ¶z konusu. Durumu iyiye gidiyor. Ä°stanbul'a sevk edilen 6 hastamÄ±zÄ±n durumu da SaÄŸlÄ±k BakanÄ±'mÄ±z tarafÄ±ndan takip edildi ve kamuoyuyla paylaÅŸÄ±ldÄ±. OlayÄ±n ilk anÄ±ndaki deÄŸerlendirmeleri de sizlere aktarmÄ±ÅŸtÄ±m. Grizu patlamasÄ± olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸtim. BugÃ¼n itibarÄ±yla uzman arkadaÅŸlarla yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z deÄŸerlendirmede, bu ilk deÄŸerlendirmenin devam ettiÄŸini gÃ¶zlemliyoruz. Bu arada tabiÂ arama kurtarma faaliyetleri iÃ§in sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±ndan ilimize gelen ekipler de oldu. Onlara da teÅŸekkÃ¼r etmek istiyorum. TabiÂ madencilik ayrÄ± bir iÅŸ alanÄ± olduÄŸu iÃ§in arama kurtarma faaliyetlerinin hemen hemen bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ± kontrol altÄ±nda. TTK'nin ve TKÄ°'nin tahlisiye ekipleri tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸtir" dedi.

'YANGIN BÃœYÃœK ORANDA KONTROL ALTINA ALINDI'

OlayÄ±n ilk gÃ¼nlerinde maden sahasÄ± ve kentin Ã¼stÃ¼nÃ¼ kaplayan duman miktarÄ± azalÄ±rken, yangÄ±nla mÃ¼cadeleyle ilgili aÃ§Ä±klama yapan Bakan DÃ¶nmez, "Ä°lk gÃ¼nlerde bir yangÄ±ndan bahsetmiÅŸtim. BÃ¼yÃ¼k oranda kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±. Havayla temasÄ±nÄ± kesmek Ã¼zere iki baraj kapÄ±sÄ± inÅŸa edildi. Åžu anda da yangÄ±n sÃ¶nÃ¼mlenmek Ã¼zere. Giderek ÅŸiddetini azaltÄ±yor. SÃ¼reci de zaten teknik ekiplerimiz devam eriyor. Madende Ã¼retim faaliyetleri de tamamen durdurulmuÅŸtur" diye konuÅŸtu.

SAVCILIK SORUÅžTURMASI

OlayÄ±n ilk anÄ±ndan itibaren BartÄ±n Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n adli soruÅŸturma baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden DÃ¶nmez, maden sahasÄ±nÄ±n bir olay yerine de dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade ederek, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"GiriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar da savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n bilgisi ve izni dahilinde yapÄ±lmaktadÄ±r. Åžu anda aÅŸaÄŸÄ±da sadece teknik emniyet birimlerimiz Ã§alÄ±ÅŸmaktadÄ±r. Yine devam eden adli ve idari soruÅŸturmalarda olayÄ±n tÃ¼m yÃ¶nleriyle aydÄ±nlatÄ±labilmesi iÃ§in gerekli tÃ¼m yardÄ±m savcÄ± ve mÃ¼fettiÅŸlerimize istisnasÄ±z yapÄ±lacaktÄ±r. Yine zaman zaman baÅŸka olaylarda da olduÄŸu gibi gÃ¼venilir doÄŸru bilgi ve belgeye dayanmayan birtakÄ±m deÄŸerlendirmeleri gÃ¶rÃ¼yoruz. Bilerek ya da bilmeyerek yapÄ±lmÄ±ÅŸ bu deÄŸerlendirmeler sÃ¼rece de maalesef olumsuz yansÄ±makta ve zarar vermektedir. Bir kez daha bu tip deÄŸerlendirme ve yorumlardan kaÃ§Ä±nÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini ifade etmek isterim. Bu kapsamda ihtiyaÃ§ duyulan kamuoyunun bilgisine sunulmasÄ± gereken deÄŸerlendirmeleri zaman zaman TTK'nin web sitesinden, zaman zaman da bakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan kamuoyu bilgilendirilecektir."

'ÅžEHÄ°T AÄ°LELERÄ°MÄ°Z BÄ°ZE EMANETTÄ°R'

SÃ¼reÃ§te doÄŸru bilginin Ã¶nemine iÅŸaret eden Bakan DÃ¶nmez, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Bu kapsamda yarÄ±n TBMM Genel Kurulu'na da burada yaÅŸanan sÃ¼rece iliÅŸkin tarafÄ±mdan bilgilendirilme yapÄ±lacaktÄ±r. Åžehit ailelerimizi ziyaret ettik. DÃ¼n itibarÄ±yla da definlerini tamamlamÄ±ÅŸ olduk. TÃ¼m bakanlarÄ±mÄ±z, ilgili kurumlarÄ±mÄ±zÄ±n yetkilileriyle taziye ziyaretlerimizi gerÃ§ekleÅŸtirdik. Bu arada SayÄ±nÂ CumhurbaÅŸkanÄ±'mÄ±zÄ±n cumartesi gÃ¼nÃ¼ buraya intikaliyle birlikte Ã¶zellikle ÅŸehit ailelerine yapÄ±lacak maddi yardÄ±mla ilgili bazÄ± talimatlarÄ± olmuÅŸtu, Ã§eÅŸitli kurumlar tarafÄ±ndan Ã¼stlenilen. Ä°lk etapta da ValiliÄŸi'miz ÅŸehit ailelerine yardÄ±mlarÄ±na baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. BugÃ¼n itibarÄ±yla TÃ¼rkiye TaÅŸkÃ¶mÃ¼rÃ¼ Kurumu yine ilk Ã¶demelerine baÅŸlayacaktÄ±r. ArtÄ±k ÅŸehit ailelerimiz bize emanettir. Her tÃ¼rlÃ¼ ihtiyacÄ±, devletimiz ve ilgili kurumumuz tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanacaktÄ±r. Bu arada yÃ¶re halkÄ±mÄ±za ve milletimize Ã¶zellikle teÅŸekkÃ¼r etmek istiyorum. Bize dualarÄ±yla destek oldular. Bizi yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±lar teÅŸekkÃ¼r ediyoruz."