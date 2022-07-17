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Bakan Ersoy: Kurban Bayramı tatili Türkiye genelinde çok yoğun geçti

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Kurban Bayramı tatili Türkiye genelinde çok yoğun geçti. Sürenin birleştirilip uzaması yoğunluğun sağlanmasında çok etkili oldu. Herkesin, esnafın da mutlu olduğunu düşünüyorum" dedi.

17 Temmuz 2022 Pazar 12:23
Bakan Ersoy: Kurban Bayramı tatili Türkiye genelinde çok yoğun geçti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Kemer ilçesinde geçen sene açılan Kemer Çamyuva Halk Plajı'nda muhtarlarla bir araya geldi. Bakan Ersoy ve beraberindeki AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik, İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, muhtarların talep ve isteklerini dinledi. Muhtarların karavanlar hakkındaki şikayeti üzerine Bakan Ersoy, bakanlığın yaptığı plajlarda karavan noktaları oluşturmak için çalışma yaptıklarını söyledi.

Turizm bölgelerine yeni nesil arıtma tesisleri yaptıklarını söyleyen Ersoy, Kemer'e de bir arıtma tesisi yapmak için çalıştıklarını belirtti. Bakan Ersoy, “Son 3 yıldır, Türkiye'nin birçok noktasında ücretsiz 5 yıldızlı halk plajları açıyoruz. Plajlar olumlu karşılandı. Bu sene Kemer bölgesinde 3'üncüsünü açtık. Kemer bölgesinde muhtar kardeşlerimiz de toplanıp teşekkür etmek istemişler. Biz de onlara teşekkür ediyoruz. Bu tarz eylemler hem bakanlığımızı hem de çalışanlarımızı motive ediyor" dedi.

Bakanlık tarafından açılan halk plajlarının başarılı olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, "Gelmişken vekillerimizle beraber muhtarlarımızın sorunlarını dinledik. Acil çözülmesi gereken sorunları vardı, notlarımızı aldık. Halk plajları çok başarılı gidiyor. İnşallah Türkiye'nin birçok noktasına yayılacak. Bu ay sonuna kadar 10'uncusunu Lara'da açacağız. Antalya'da da önümüzdeki sene 1-2 tane daha açacağız. İnşallah sayılarını artıracağız" diye konuştu.

9 günlük tatilin yoğun geçtiğini belirten Bakan Ersoy, “Kurban Bayramı tatili Türkiye genelinde çok yoğun geçti. Sürenin birleştirilip uzaması yoğunluğun sağlanmasında çok etkili oldu. Herkesin, esnafın mutlu olduğunu düşünüyorum. Turizm sezonu da iyi geçiyor. İnşallah sezon sonuna kadar hem yerli, hem yabancı olarak yoğun bir turizm sezonu yaşayacağız gibi gözüküyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
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