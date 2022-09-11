Bakan Karaismailoğlu: Eğiste Hadimi Viyadüğü ile seyahat süresi 20 dakika kısalacak

ANKARA, (DHA)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yatırımların toplumsal refahın yükseltilmesinde önemli kilometre taşlarından biri olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini kaydetti. Karaismailoğlu, Son 20 yılda doğu-batı, kuzey-güney demeden Türkiye’yi baştan başa yüksek standartlı yol ağıyla kuşattıklarına vurgu yaparak, Eğiste Hadimi Viyadüğü’nün de Türkiye’nin ulaşım alanında yapımı devam eden en önemli projelerinden biri olduğunu belirtti.

'SEYAHAT SÜRESİ 20 DAKİKA KISALACAK'

Karaismailoğlu, "Eğiste Hadimi Viyadüğü Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerini birbirine kesintisiz bağlayacak. Dengeli Konsol yapım metoduna göre yükseklikleri 42 - 166 metre arasında değişen 8 adet orta ayak ve 2 adet kenar ayak üzerinde projelendirilen Eğiste Hadimi Viyadüğü, bu özelliği ile ülkemizin en yüksek ve en uzun dengeli konsol köprüsü olacak. 12,50 metre gabarili çift yol platformuna göre aynı temele oturan iki farklı köprü şeklinde projelendirilen Eğiste Hadimi Viyadüğü, gidiş-geliş güzergahında 2’şer şeritten toplam 4 şerit olarak trafiğe hizmet verecek. Mevcut iki yönlü yolun standartlarının ve bu kapsamda trafik, yol ve sürüş güvenliğinin artırılması için yapılan Eğiste Hadimi Viyadüğü’nün tamamlanmasıyla mevcut yola göre yaklaşık 4 bin 400 metre kısalma sağlanacak. Eğiste Viyadüğü'nün tamamlanmasıyla, Türkiye'nin kuzey-güney aksının önemli arterlerinden biri olan Konya-Hadim-Taşkent-Alanya güzergahında zaman, seyahat konforu ve sürüş emniyeti ile yol standardı yükseltilecek, zamandan ve akaryakıttan tasarruf edilerek ülke ekonomisine önemli oranda katkı sağlanacak" ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, Eğiste Hadimi Viyadüğü’nde üstyapı imalatlarının devam ettiğini belirterek, "Türkiye’nin en yüksek ayaklı köprüsünü inşa ederek Toroslara adeta bir mühür vuruyoruz. Eğiste Viyadüğü’nün tamamlanmasıyla birlikte, seyahat süresi 20 dakika kısalacak. Halkımızın gönlüne giden yolları; dağları tünellerle, derin vadileri viyadüklerle geçtik. Şehirlerimize transit geçişlerle nefes aldırdık. Bugüne kadar inşa ettiğimiz eserlerde olduğu gibi bundan sonrakilerde de ekonomik bağımsızlığımızı güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.