Bakan Karaismailoğlu: Havalimanlarımızda yazın 32 milyon 440 bin yolcuya hizmet verdik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, yaz döneminde havalimanlarındaki yolcu ve uçak trafiğine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Karaismailoğlu, 15 Nisan-15 Eylül tarihlerinde turizm merkezlerindeki havalimanlarında hareketliliğin arttığını belirterek, "Özellikle, Antalya Havalimanı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Muğla Dalaman Havalimanı, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı, Gazipaşa Alanya Havalimanı ve Kapadokya Havalimanı'nda da hem yolcu hem de uçak trafiğindeki artışlar dikkat çekiyor. Yaz dönemde bu havalimanlarında hizmet verilen yolcu sayısı iç hatlarda 8 milyon 249 bin, dış hatlarda 24 milyon 191 bin olmak üzere toplamda 32 milyon 440 bin oldu" dedi.

2021'in aynı döneminde 20 milyon 445 bin yolcunun kullandığı havalimanlarında geçen yıla göre yüzde 59 artış yaşandığını vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda iç hatlarda 2 milyon 649 bin, dış hatlarda 2 milyon 318 bin olmak üzere toplamda 4 milyon 967 bin yolcu ağırladık. Antalya Havalimanı'nda da iç hatlarda 2 milyon 826 bin, dış hatlarda 17 milyon 955 bin yolcumuza hizmet verdik. Toplamda ise 20 milyon 782 bin yolcu trafiği gerçekleşti. 20 Ağustos'ta bu havalimanımızda 194 bin 676 yolcu, 1094 uçak trafiği ile salgın sonrasının rekoru kırıldı. Muğla Dalaman Havalimanı'nda iç hat yolcu sayısı 1 milyon 20 bin, dış hat yolcu sayısı 2 milyon 259 bin olmak üzere toplam yolcu trafiği ise 3 milyon 279 bin oldu. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda 2 milyon 794 bin, Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda 410 bin 324, Kapadokya Havalimanı'nda da 207 bin 438 yolcu ağırladık."