Bakan KaraismailoÄŸlu: TahÄ±l koridorunda taÅŸÄ±nan yÃ¼k, 7 milyon tonu aÅŸtÄ±

UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Adil KaraismailoÄŸlu, tahÄ±l koridorunda taÅŸÄ±nan yÃ¼k miktarÄ± ile ilgili yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±. KaraismailoÄŸlu,Â Ukrayna ve Rusya arasÄ±nda yaÅŸanan savaÅŸ sonrasÄ±nda dÃ¼nyada gÄ±da krizinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± veÂ bu krizin, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan liderliÄŸinde TÃ¼rkiye'nin yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ baÅŸarÄ±lÄ± diplomasi sonucuÂ oluÅŸturulan tahÄ±l koridoru ile aÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. TahÄ±l koridoru kapsamÄ±nda, 1 AÄŸustos-18 Ekim tarihlerinde toplam 354 geminin; Ukrayna'nÄ±n Odesa, Ã‡ernomorsk ve Yuzni ÅŸehirlerindeki limanlardan yÃ¼klÃ¼ olarak hareket ettiÄŸini bildiren KaraismailoÄŸlu, "Gemiler ile arpa, buÄŸday, soya, ayÃ§iÃ§eÄŸi kÃ¼spesi, buÄŸday kepeÄŸi, bezelye, ayÃ§iÃ§eÄŸi Ã§ekirdeÄŸi, iÅŸlenmiÅŸ karÄ±ÅŸÄ±k gÄ±da, ÅŸeker pancarÄ±, ayÃ§iÃ§ek yaÄŸÄ±, kanola tohumu, mÄ±sÄ±r ve soya yaÄŸÄ± olmak Ã¼zere 13 farklÄ± Ã§eÅŸit yÃ¼k taÅŸÄ±ndÄ±" diye konuÅŸtu.Â

'YÃœZDE 17'SÄ° TÃœRKÄ°YE'YE GELDÄ°'

354 geminin 135'inin TÃ¼rk bayraklÄ±, sahipli veya iÅŸletenli olduÄŸunu aktaran KaraismailoÄŸlu, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"354 geminin 119'u yÃ¼klerini TÃ¼rkiye limanlarÄ±na getirdi. DiÄŸerleri ise Almanya, BangladeÅŸ, BelÃ§ika, Bulgaristan, Cezayir, Cibuti, Ã‡in, Endonezya, Etiyopya, Fransa, GÃ¼ney Kore, GÃ¼rcistan, Hindistan, Hollanda, Ä°ngiltere, Ä°ran, Ä°rlanda, Ä°spanya, Ä°srail, Ä°talya, Kenya, Libya, LÃ¼bnan, MÄ±sÄ±r, Pakistan, Portekiz, Romanya, Somali, Sudan, Tunus, Vietnam ve Yunanistan'a gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. BugÃ¼ne kadar taÅŸÄ±nan toplam yÃ¼k miktarÄ± 7 milyon 860 bin tonu aÅŸtÄ±. TÃ¼rkiye limanlarÄ±na gelen gemilerin taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± toplam yÃ¼k ise 1 milyon 294 bin 706 ton oldu. Toplam yÃ¼kÃ¼n yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 17'si TÃ¼rkiye limanlarÄ±na geldi. TÃ¼rkiye limanlarÄ±na, arpa, ayÃ§iÃ§eÄŸi Ã§ekirdeÄŸi, ayÃ§iÃ§eÄŸi kÃ¼spesi, ayÃ§iÃ§ek yaÄŸÄ±, bezelye, buÄŸday, buÄŸday kepeÄŸi, iÅŸlenmiÅŸ karÄ±ÅŸÄ±k gÄ±da, mÄ±sÄ±r, soya, kanola tohumu ve soya fasulyesi yÃ¼kleri getirildi. YÃ¼klerin yÃ¼zde 13'Ã¼ Afrika'ya, yÃ¼zde 23'Ã¼ Asya'ya, yÃ¼zde 47'si Avrupa'ya taÅŸÄ±ndÄ±. TÃ¼rkiye hariÃ§, en fazla yÃ¼kÃ¼n Avrupa kÄ±tasÄ±nda;Â Ä°spanya, Ä°talya ve Hollanda'ya taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirlendi."

'MAHSUR KALAN TÃœRK GEMÄ°SÄ° BULUNMUYOR'

KaraismailoÄŸlu, 31 geminin ise 24 Åžubat'tan bu yana mahsur kalan gemiler olduÄŸunu kaydederek, diÄŸer gemilerin tahÄ±l koridorunun aÃ§Ä±lmasÄ±ndan sonra Ukrayna'daÂ yÃ¼klemesini yapÄ±pÂ geri dÃ¶nen gemiler olduÄŸunu ifade etti.Â KaraismailoÄŸlu, "24 Åžubat'tan bu yana, bu limanlarda mahsur kalan 8 TÃ¼rk bayraklÄ± veya sahipli geminin tamamÄ± limanlardan hareket etti" dedi. KaraismailoÄŸlu, bu limanlarda mahsur kalan TÃ¼rk bayraklÄ± veya sahipli geminin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi.

KaraismailoÄŸlu ayrÄ±caÂ "Ukrayna'nÄ±n Yuzni, Ã‡ernomorsk ve Odesa ÅŸehirlerindeki limanlara savaÅŸ durumundan ve tahÄ±l koridoru aÃ§Ä±ldÄ±ktan sonra ilk defa gitmek Ã¼zere ÅŸu ana kadar toplam 386 gemi, Ä°stanbul'da MÃ¼ÅŸterek Merkez tarafÄ±ndan denetlendi veya denetimleri planlamaya alÄ±ndÄ±. 386 gemiden 363 tanesi denetlenirken, denetlenen gemilerin 142 tanesi TÃ¼rk iÅŸletenlidir"Â deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â