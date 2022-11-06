Bakan Kirişci: OECD'nin gündemi bizdik

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) kapsamında Tufanbeyli ilçesine kurulacak ‘Yöresel ürün pazar yeri’nin temel atma töreni ve bir dizi etkinliğe katılmak üzere Adana’ya geldi. Bakan Kirişci, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Devlet Su İşleri Tesisleri’nde düzenlenen lansmanda sivil toplum kuruluşlarının yetkilileriyle bir araya geldi. Bakan Kirişci’ye Adana Valisi Süleyman Elban ve milletvekilleri eşlik etti.

Programda konuşan Bakan Kirişci, şehir olarak böyle birlikteliklere ihtiyaç olduğunu kaydederek, “1978 yılında bu şehre üniversite eğitimi için gelmiş ve her şeyini bu şehre borçlu biri olarak, kabinede bir üye olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Artık ülkeler değil, şehirler, hatta ilçeler yarışıyor. Biz kendi teşvik uygulamalarımızı da ilçeler düzeyine indirdik. Türkiye, inşallah gelecek yıl Cumhuriyet’in 100’üncü yılını kutluyor olacak. Ben 68 değil, 78 kuşağıyım. Çukurova Üniversitesi’nde okurken ya kaldığımız ev ya da bindiğimiz servisimiz taranırdı. Bunları yaşamış bir kuşak olarak, bizim enerjimizi başka alanlarda heba ettiklerini gördük. Artık inovatif düşünen, gençlik dinamizmiyle bu ülke ve dünya için bir şeyler yapmaya çalışan bir kuşak ortaya çıktı. Elimizdeki manivelaları iyi kullanırsak, ülkemizin önü açık. Çünkü bu ülkede üretmek isteyen bireyler, onlara destek olmak isteyen de bir iktidar var. Türkiye’yi bir dünya markası yapmak isteyen bir Cumhurbaşkanımız var” diye konuştu.

'TÜRKİYE, DÜNYANIN KONUŞTUĞU BİR ÜLKE'

Gelecek yılın ardından ‘Türkiye Yüzyılı’ olarak adlandırdıkları döneme gireceklerini belirten Bakan Kirişci, şunları söyledi:

"Artık küresel bir oyuncu haline gelmiş bir Türkiye var. Siyasi görüşlerimiz, etnik ve mezhep farklılıklarımızı bir zenginlik olarak görüyoruz. Ancak ortak noktamız, ülkenin geleceği ve refahı olmalıdır. Ukrayna’nın elinde 35 milyon ton civarında mısır, soya, ayçiçek yağı gibi ihraç edemedikleri ürünler vardı. Bugün baktığımızda 431 gemi, ‘Tahıl Koridoru’ndan geçerek 10,1 milyon ton ürünü dünyaya ulaştırmış oldu. Bu ürünlerin yüzde 61’i Avrupa ülkelerine, yüzde 21’i Asya ülkelerine, yüzde 13’ü Afrika ülkelerine gönderildi ve piyasaya girdi. Bu gelişim, moderatör görevi üstlenen bir Türkiye ve Cumhurbaşkanımız olmasaydı, olmazdı. Geçtiğimiz gün OECD'nin Paris’te toplantısı vardı. Orada Tahıl Koridoru'nun, Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle yeniden açılıp, sevkiyatın devam etmesi konuşuldu. OECD’nin gündemi bizdik. Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşundan kaynaklı, dünyanın konuştuğu bir ülke vardı.”

'TÜRKİYE, DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM YAŞIYOR'

Türkiye’nin büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadığını kaydeden Bakan Kirişci, “Biz bu gelişimi Adanalılar olarak iyi değerlendirmek durumundayız. Bazen geriden gelmek avantajdır. Elektrikli otomobil serüveninde yaya ve geride kalmadık. Onu da yakalayıp, mart ayında da vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Bununla ne kadar iftihar etsek azdır. Buna benzer girişimlerimiz de devam ediyor. Geçtiğimiz gün Ukrayna tarım bakanıyla telefonda görüştüm. Bana ‘Sığınaktayım ama dışarıdakiler sizin ‘Bayraktar’ınız sayesinde rahatlar’ dedi. Bunlar duygulandıran şeyler” dedi.

Adana’yı geçmişin iddialı şehri olarak nitelendiren Bakan Kirişci, kentin gelişimine katkı sunma konusunda daha iyisini yapmak için gayret ve çaba göstereceklerini söyledi.