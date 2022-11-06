Bakan Kurum: 250 bin konutun kuralarÄ±nÄ± mart ayÄ±na kadar bitireceÄŸiz

Bakan Kurum, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "13 EylÃ¼l'de 'Ä°lk Evim, Ä°lk Ä°ÅŸ Yerim' projemizi aÃ§Ä±kladÄ±k. 40 gÃ¼n sonra 5 bin 615 konutun temellerini attÄ±k. 2 ay bile olmadan ilk kuralarÄ± Ã§ekiyoruz. YarÄ±n baÅŸlayÄ±p, 12 ilde 22 bin 57 konutun kurasÄ±nÄ± 10 gÃ¼nde tamamlayacaÄŸÄ±z. 250 bin konutun kurasÄ± da mart ayÄ±na kadar bitecek" ifadelerini kullandÄ±.

Ä°LK KURA Ã‡EKÄ°MÄ° ÅžIRNAK VE ARDAHAN'DA

Ã–te yandan Bakan Kurum'un paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± tabloya gÃ¶re; ÅžÄ±rnak'ta yapÄ±lacak 1450 konut ve Ardahan'da yapÄ±lacak 250 konut iÃ§in yarÄ±n kura Ã§ekimi yapÄ±lacak. AyrÄ±ca; 8 KasÄ±mâ€™da 1070 konut iÃ§in Kars ve 903 konut iÃ§in Siirt'te, 9 KasÄ±mâ€™da 550 konut iÃ§in IÄŸdÄ±r ve 1850 konut iÃ§in Batman'da, 10 KasÄ±mâ€™da 1480 konut iÃ§in AÄŸrÄ±'da, 10-11 KasÄ±mâ€™da 2 bin 550 konut iÃ§in Mardin'de, 11-12 KasÄ±mâ€™da 2 bin 800 konut iÃ§in Van'da, 13-14-15-16 KasÄ±mâ€™da 7 bin 100 konut iÃ§in ÅžanlÄ±urfa'da, 15 KasÄ±mâ€™da 804 konut iÃ§in Hakkari'de ve 16 KasÄ±mâ€™da 1250 konut iÃ§in Bitlis'te kura Ã§ekimi yapÄ±lacak. Kura Ã§ekimi noter huzurunda yapÄ±lacak ve canlÄ± yayÄ±nlanacak.