Galeriler Videolar Yazarlar Ä°Åž Ä°LANLARI
Antalya 15
aÃ§Ä±k
Gazete SayfalarÄ± GÃœNCEL RÃ¶portaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Ã–ne Ã‡Ä±kan ManÅŸet KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÃœRKÄ°YE SAÄžLIK
BÄ°ST
4.216,98
ALTIN
1.004,00
DOLAR
18,57
STERLÄ°N
21,26
EURO
18,52
Yalova Ãœniversitesi SÃ¶zleÅŸmeli Personel alacak
Yalova Ãœniversitesi SÃ¶zleÅŸmeli Personel...
KoÃ§ Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak
KoÃ§ Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi...
Ä°zmir KarabaÄŸlar'da 3.480 mÂ² arsa satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
Ä°zmir KarabaÄŸlar'da 3.480 mÂ²...
Ã‡anakkale'de otel satÄ±ÅŸ ihalesi
Ã‡anakkale'de otel satÄ±ÅŸ ihalesi

Bakan Kurum: 250 bin konutun kuralarÄ±nÄ± mart ayÄ±na kadar bitireceÄŸiz

Ã‡evre, Åžehircilik ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi BakanÄ± Murat Kurum, 'Ä°lk Evim, Ä°lk Ä°ÅŸ Yerim' projesine iliÅŸkin kura Ã§ekimlerinin yarÄ±n baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "12 ilde 22 bin 57 konutun kurasÄ±nÄ± 10 gÃ¼nde tamamlayacaÄŸÄ±z. 250 bin konutun kurasÄ± da mart ayÄ±na kadar bitecek" dedi.

06 KasÄ±m 2022 Pazar 12:29
Bakan Kurum: 250 bin konutun kuralarÄ±nÄ± mart ayÄ±na kadar bitireceÄŸiz

Bakan Kurum, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "13 EylÃ¼l'de 'Ä°lk Evim, Ä°lk Ä°ÅŸ Yerim' projemizi aÃ§Ä±kladÄ±k. 40 gÃ¼n sonra 5 bin 615 konutun temellerini attÄ±k. 2 ay bile olmadan ilk kuralarÄ± Ã§ekiyoruz. YarÄ±n baÅŸlayÄ±p, 12 ilde 22 bin 57 konutun kurasÄ±nÄ± 10 gÃ¼nde tamamlayacaÄŸÄ±z. 250 bin konutun kurasÄ± da mart ayÄ±na kadar bitecek" ifadelerini kullandÄ±.

Ä°LK KURA Ã‡EKÄ°MÄ° ÅžIRNAK VE ARDAHAN'DA

Ã–te yandan Bakan Kurum'un paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± tabloya gÃ¶re; ÅžÄ±rnak'ta yapÄ±lacak 1450 konut ve Ardahan'da yapÄ±lacak 250 konut iÃ§in yarÄ±n kura Ã§ekimi yapÄ±lacak. AyrÄ±ca; 8 KasÄ±mâ€™da 1070 konut iÃ§in Kars ve 903 konut iÃ§in Siirt'te, 9 KasÄ±mâ€™da 550 konut iÃ§in IÄŸdÄ±r ve 1850 konut iÃ§in Batman'da, 10 KasÄ±mâ€™da 1480 konut iÃ§in AÄŸrÄ±'da, 10-11 KasÄ±mâ€™da 2 bin 550 konut iÃ§in Mardin'de, 11-12 KasÄ±mâ€™da 2 bin 800 konut iÃ§in Van'da, 13-14-15-16 KasÄ±mâ€™da 7 bin 100 konut iÃ§in ÅžanlÄ±urfa'da, 15 KasÄ±mâ€™da 804 konut iÃ§in Hakkari'de ve 16 KasÄ±mâ€™da 1250 konut iÃ§in Bitlis'te kura Ã§ekimi yapÄ±lacak. Kura Ã§ekimi noter huzurunda yapÄ±lacak ve canlÄ± yayÄ±nlanacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BakanMurat KurumÄ°lk EvimÄ°lk Ä°ÅŸ YerimKonutArsaSosyal Konut
Yorumlar
Avatar
AdÄ±nÄ±z
Yorum GÃ¶nder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak Ã¼zere yÃ¶neticiye iletilmiÅŸtir.×
Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.
Ä°lgili Haberler
MÄ°T, PKK/YPG'nin sÃ¶zde sorumlusunu etkisiz hale getirdi
MÄ°T, PKK/YPG'nin sÃ¶zde sorumlusunu etkisiz hale getirdi
Ä°Ã§iÅŸleri: DiyarbakÄ±r'da 750 kilo toz esrar ile 1200 kilo kubar esrar ele geÃ§irildi
Ä°Ã§iÅŸleri: DiyarbakÄ±r'da 750 kilo toz esrar ile 1200 kilo kubar esrar ele geÃ§irildi
Bakan Kurum: Ä°lk Evim, Ä°lk Ä°ÅŸ Yerim projesinde ilk kura 7 KasÄ±m'da ÅžÄ±rnak ve Ardahan'da Ã§ekilecek
Bakan Kurum: Ä°lk Evim, Ä°lk Ä°ÅŸ Yerim projesinde ilk kura 7 KasÄ±m'da ÅžÄ±rnak ve Ardahan'da Ã§ekilecek
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Ä°lanlar
    Copyright © 2022 - TÃ¼m haklarÄ± saklÄ±dÄ±r.
    KÃ¼nye Ä°letiÅŸim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans