Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.271,36
ALTIN
1.153,61
DOLAR
18,79
STERLİN
23,06
EURO
20,41
40 ilde 443 muhtelif arsa açık artırma ile satılacak
40 ilde 443 muhtelif...
Güngören Belediye Başkanlığı'ndan satılık daire ve dükkanlar
Güngören Belediye Başkanlığı'ndan satılık...
Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kat karşılığı inşaat ihalesi
Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden...
Türk Patent ve Marka Kurumu Sözleşmeli Çözümleyici alacak
Türk Patent ve Marka...

Bakan Özer, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'i kabul etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer:  "Okul öncesinden mesleki eğitime, öğretmenlerin mesleki gelişiminden eğitimde dijitalleşmeye çok önemli bir deneyim kazandık"

17 Ocak 2023 Salı 12:26
Bakan Özer, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'i kabul etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre nezaket ziyaretinde Özer, Türkiye'de son 20 yılda eğitimin evrenselleştirilmesi ve fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi bağlamında çok önemli mesafeler alındığını ifade ederek "Okul öncesinden mesleki eğitime, öğretmenlerin mesleki gelişiminden eğitimde dijitalleşmeye çok önemli bir deneyim kazandık." dedi.
Türkiye'nin özellikle son 5 yıl içinde, mesleki eğitim alanında iş gücü piyasasının ihtiyacını karşılama konusunda diğer ülkelere örnek olacak şekilde önemli yol kat ettiğini belirten Özer, "1 Aralık 2022'de de İstanbul'da OECD ülkelerinin katılımıyla 'Mesleki Eğitim Zirvesi' düzenledik. Dolayısıyla orada OECD ülkelerinin mesleki eğitimdeki gelişmeleri, aldıkları mesafeleri ülkemizle karşılaştırma imkanına sahip olduk ve çoğu OECD ülkelerinden çok daha gelişmiş bir mesleki eğitim sistemine sahip olduğumuzu görmekten de büyük mutluluk duyduk." ifadelerini kullandı.
"Mesleki eğitimle ilgili gelişmelerden etkilendim"
Büyükelçi Flake ise hem Amerika'da eğitim gören Türk öğrenciler hem de Türkiye'deki ABD vatandaşı eğitimci ve öğrenciler için iki ülke arasındaki işbirliğini devam ettirmek istediklerini belirtti.
Türkiye’de mesleki eğitim alanında yaşanan dönüşümün farkında olduklarını belirten Flake, "Mesleki eğitim gerçekten çok önemli. Ben Türkiye'de mesleki eğitimin işleyiş ve mesleki eğitimin mevcut durumunu bizzat gördüm ve gerçekten çok etkilendim. Çok iyi bir mesleki eğitim anlayışı olduğunu görüyorum." şeklinde konuştu.
ABD'nin mesleki eğitimde geçmişten bugüne birçok başarıya imza attığını vurgulayan Flake, "Özellikle mesleki eğitim sistemimizi yeniden düzenlerken sizin deneyimlerinizden, bilgilerinizden de istifade edebileceğimizi görüyorum. Bu noktada mesleki eğitimle ilgili buradaki gelişmelerden son derece etkilendiğimi bir kez daha ifade etmek istiyorum." diye konuştu.
Görüşmede Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hasan Ünsal da yer aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
MEBBakanMahmut ÖzerABDAnkaraBüyükelçiJeffry Flake
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada 12 gözaltı kararı
FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada 12 gözaltı kararı
Rahşan Ecevit vefatının 3'üncü yılında kabri başında anıldı
Rahşan Ecevit vefatının 3'üncü yılında kabri başında anıldı
Irak İmar Bakanı Rekani, Türk şirketlerinin ülkesinde daha fazla rol oynamasını istiyor
Irak İmar Bakanı Rekani, Türk şirketlerinin ülkesinde daha fazla rol oynamasını istiyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans