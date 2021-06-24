Bakan Pakdemirli: Tarımsal kuraklığa karşı en güçlü silah damla sulama 

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, tarımsal kuraklığa ilişkin DHA'ya açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, sulama verimliliğini artırmak için harekete geçtiklerini belirtti. Yapılacak çalışmalarla sulama sistemlerinin modernizasyonuna hız verileceğini kaydeden Pakdemirli, vahşi sulamanın da önüne geçileceğini söyledi. İklim değişikliği ve kuraklık koşulları dikkate alınarak, su tasarrufu sağlayan modern sulama sistem ve yöntemlerin yaygınlaştırılması için çalışma başlatıldığını açıklayan Pakdemirli, "Sulama tesislerinin basınçlı borulu sistemlere geçişinde su kullanıcı örgütlerin teknik ve ekonomik yönden desteklenmesi çalışmalarında sona geldik. Tarımsal sulamada yeraltı suyu kullanımının azaltılmasına yönelik destekleme modellerinin oluşturulması konusunda da adım atacağız" dedi.

DAMLA SULAMA

Bakan Pakdemirli, tarımsal kuraklığa karşı en büyük silahın damla sulama olduğunu belirterek, "Özellikle gece sulaması yapılması ve damla sulamaya geçilmesi gerekiyor" dedi.

Su potansiyeline uygun ürün deseni ve destekleme politikalarının hayata geçirilmesi konusunda hali hazırda çalışmaları olduğunu kaydeden Pakdemirli, "Havzalarda daha az su tüketen mercimek veya nohut yetiştiren çiftçilere ilave yüzde 50 fark ödemesi desteği, yem bezelyesi, fiğ, macar fiği, burçak ile mürdümük eken çiftçilere ise yüzde 50 yem bitkileri üretim desteği ödenmeye devam edilecek" diye konuştu.

YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMI

Tarımsal sulamada yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması için destekleme modelleri geliştirilmesi konusunda çalışmalarının olduğuna değinen Bakan Pakdemirli, teşvik ve desteklerin belirlenmesinde çevre ve doğal kaynakların korunmasına öncelik verileceğini vurguladı. Pakdemirli, "Tarımsal sulamada kullanılan enerji giderlerinin azaltılmasına yönelik teknolojilerin desteklenmesi noktasında çabalarımız mevcut. Su kullanımını azaltırken, enerji kullanımını da sınırlamamız gerekiyor. Yenilenebilir enerjiyi destekleyecek mekanizmaları hayata geçirmeyi planlıyoruz. Atmosfer-toprak-bitki ilişkilerini devamlı izleyerek çiftçiye sulama konusunda bildirimde bulunan akıllı tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması için de önemli bir aşamadayız" dedi.