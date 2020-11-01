Bakan Selçuk: İzmir'de okullarımızla ilgili endişe edilecek bir durum yok

İZMİR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir'deki deprem bölgesinde incelemelerde bulundu. Selçuk, Bayraklı ilçesindeki Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100. Yıl İlkokulu'nu ziyaret etti. Okulda inceleme yapan Bakan Selçuk, burada psikososyal destek alan öğrenciler ile öğretmen ve velileriyle görüştü. Çocuklarla yakından ilgilenen ve oyun oynayan Bakan Selçuk, velilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Burada basın mensuplarına açıklama yapan akan Selçuk, depremde yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet yakınlarına ise başsağlığı diledi. Arama kurtarma çalışmalarının gece gündüz sürdüğünü belirten Bakan Selçuk, "Vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacının temininde hiçbir aksaklık olmaması için tüm çabalar gösteriliyor. Bütün çabamız enkaz altındaki vatandaşlarımıza sağ salim ulaşabilmek için. Burada büyük bir seferberlik söz konusu" dedi.

'OKULLARIMIZIN 139'UNDA HAFİF HASARLAR SÖZ KONUSU'

İzmir'de toplam 3 bin 600 okulda yaklaşık 850 bin öğrencinin eğitim gördüğünü aktaran Bakan Ziya Selçuk, "Öğrencilerimizin öğrenim gördüğü okullarımızda bir hasarımız söz konusu değil. Okullarımızın 139'unda hafif hasarlar söz konusu. Bununla ilgili tedbirler alınacak. 15 dakika gibi kısa bir süre içerisinde hangi okulumuzda durum nedir, ne tür hasar vardır bunların tespiti ve bir havuzda toplanması sağlanabildi. Okullarımızla ilgili endişe edilecek bir durum olmadığını net bir şekilde ifade edebilirim" diye konuştu.

'İZMİR'DE OKULLARIMIZLA İLGİLİ BİR SORUN YAŞAMADIK'

Okullardaki inceleme çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Bakan Selçuk, "Hafif hasarlı 139 okulumuzda, küçük ölçekli hasarların bazı çatlaklar ya da duvarlarda görülen bazı emarelerin hepsinin ayrıntılı analizi yapılıyor. Gerekli onarım çalışmalarında tüm hazırlıklar tamamlanmış durumda. İzmir'de okullarımızla ilgili bir sorun yaşamadık. İl ve ilçe okul kriz müdahale ekiplerimiz, psikososyal destek ekiplerimiz bu süreçte aktif olarak rol alıyorlar. 53 kişilik bir ekibimiz de arama ve kurtarma çalışmalarına sahada destek oluyor" ifadelerini kullandı.

'EĞİTİME VERİLEN ARA YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLEBİLİR'

Okullardaki eğitim öğretime bir hafta süreyle ara verildiğini hatırlatan Bakan Selçuk, "Bu sürenin duruma göre gözden geçirilmesi söz konusu olabilir. Bu ortamda çocuklarımızın, öğretmenlerimizin ve velilerimizin psikososyal desteğe ihtiyacı var. Bu sarsıntı sonrası birtakım ruhsal problemlerin iyileştirilmesi için uzmanlarımız ve psikososyal destek ekiplerimiz hazır ve çalışıyorlar. Bu tür hizmetler böyle durumlarda ikincil bir destek gibi görünse de orta ve uzun vadede çocuklarımızın ruhsal hayatında olumsuz bir etki bırakmaması için çok değerli buluyoruz" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMIZIN GÜVENDE OLDUKLARINI HİSSETMELERİNİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ'

İzmir'de deprem nedeniyle çocukların yaşadığı kaygı ve korkuyu ortadan kaldırabilmek için oyun terapisi ve birtakım eğitsel faaliyetlerle ilgili çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bakan Selçuk, "Çocuklarımızın akranlarıyla birlikte güvende olduklarını hissetmelerini çok önemsiyoruz. 250 psikolojik danışmanımız psikososyal destek anlamında sahadalar. Bugün de buradaki uzman arkadaşlarımızın çalışmalarına eşlik ettik. İhtiyaçları olup olmadığını yerinde tespit etmek istedik. İzmir'de depremle ilgili şunu gördük; binaların tahliye edilmesi çok önemli, okul yöneticilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür borçluyuz. Onların tecrübesiyle birikimleriyle okullar süratle tahliye edildi. Kimsenin burnu kanamadan süreci atlatmaya çalışıyoruz" dedi.

110 BİN ÖĞRETMEN DEPREM EĞİTİMİ ALDI

Afet eğitiminin önemine vurgu yapan Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

"Bir kez daha anladık ki; öğretmenlerimizin afet eğitimi çok önemli. Bu konuda dünyadaki en yüksek tecrübelerden faydalanmak istiyoruz. Okul tabanlı afet eğitimi programının üzerinde duruyoruz. Japonya'da büyük bir ekibimiz eğitim aldı. Bu eğitim paketinin formatörler vasıtasıyla tüm öğretmenlere ulaştırılması noktasında eğitimler devam ediyor. 110 bin öğretmen ilk etapta eğitim aldı. Japonya'da eğitim almış uzmanlarımız 140 bin öğretmene daha eğitim verdiler ve devam ediyor. Sadece bu eğitimlerle kalmıyor, çeşitli alanlarda platformlarda eğitimler alıyorlar. Bizim eğitimciler, öğretmenler olarak asıl işimiz yeni başlıyor. Psikososyal destek ekiplerimizle öğrencilerimizin eğitimiyle ilgili yapmamız gereken çok şey var. Bu konuda deneyimliyiz. Daha önce sel, deprem gibi afetlerde ne yaptıysak, oradaki tecrübeleri buraya aktararak tüm çocuklarımızın, velilerimizin ve öğretmenlerimizin ihtiyacı olduğu psikososyal desteği, malzemeyi ve materyali sağlamak için bizim yükümlülüğümüz, vazifemizdir. Ankara ve İzmir'de oluşturduğumuz kriz masası bunları kontrol ediyor. Biz buradayız. Gereken her türlü tedbiri almakla ilgili çalışıyoruz. Vatandaşımız emin olsun, bizlere güvensinler. Okullarla ilgili çalışmaların daha titiz şekilde nasıl yürütüleceği konusunda valimizle yöneticilerimizle beraber çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, açıklamasının ardından Bayraklı ilçesindeki Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'ne geçti. Okula giren Bakan Selçuk, binada inceleme yaptı. Bakan Selçuk, okullardaki genel hasar tespiti çalışmalarının ardından İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı ekiplerinden bilgi aldı.