Bakan Soylu 'Akif' filminin galasına katıldı

Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazarken yaşadıklarını konu alan 'Akif' filminin galası Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi, Galaya, Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon’un yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşi Hamdiye Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgenerak Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu filmi izledikten sonra yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Nasıl büyük bir millet olduğumuzu, nasıl zorluklardan geçtiğimizi hangi tehditler ve tehlikelere karşı olduğumuzu, nasıl bir güzel coğrafyada yaşadığınızı, bir marş ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi. Tarihin bütün tanıklığı ile ancak bu kadar güzel anlatılabilir. İnanmayan hiçbir ruh, böyle bir anlatıyı ortaya koyamaz. Yaşamayan hiç bir ruh böyle bir anlatıyı ortaya koyamaz. Kavga etmeyen, mücadele etmeyen hiç bir ruh böyle bir anlatı ortaya koyamaz. Şunu ifade etmek isterim; güzel bir hediye takdimi oldu milletimize, elinize sağlık. Yönetmenimizin, yapımcılarmıza ve oyuncularımıza bu işe destek veren herkese minnetlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. O kadar çok ihtiyacımız vardı ki Akif'i anlamaya ve tanımaya. O kadar ihtiyacımız vardı ki İstiklal Marşı'nın tekrar anlaşılmasına, hissedilmesine ve öğretilmesine. O İstiklal Marşı'nın o İstiklal şiirinin yazılmasını temin eden o ortamın hissedilmesine ve anlaşılmasına o kadar ihtiyacımız vardı. Ne kadar ihtiyacımız vardı ki bize bu cennet vatanı bıraktın, bağımsızlığımızı özgürlüğümüzü kardeşliğimizi ay yıldızlı bayrağımızı bu ve bu milletin namusunu ne zorluklarla bıraktıklarını ifade eden o tek cümleye ihtiyacımız vardı. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere İstiklal mücadelesini, bütün kahramanlarına, bu toprakların bütün sevgisi içimize işlemiş. Her okuduğumuzda tüylerimiz diken diken oluyor. Her okunduğunda bizi kendimize getiren, yaşadığını ve bir milleti yaşattığını bütün sanatıyla Mehmet akif'e minnet doluyuz Şükran doluyuz. Bize nefes aldırmadan seyrettiren bir yapıt ortaya koyuldu. Çok teşekkür ediyorum. Oyunculara, yapımcı ve yönetmene teşekkür ediyorum. Bize güzel bir eser güzel bir hediye verdiniz. Çocuklarımız yaşlılarımız kadınlarımız herkes bu filmi siretinde rol modellerimizi neler yaptığını, neler ortaya koyduğunu, fedakarlıklarını ve bu memleketin nelere değer olduğunu, memleket için neyi ifade ettiğini, memleket için bütün fedakarlıkları çok güzel bir anlatımla burada sergilediğiniz. Tekrar her birinizi tebrik ediyorum. Çok yorgun bir günün sonunda mutlu çıkacağım."

Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Ersoy Argon, "2 gündür beni ağlattı. Çünkü orda dedem var, anneannem var. Annem var, 2 dayım var. Teyzelerim var. Onlar benim ailem. Büyük bir çaba ile gösterilen İstiklal Marşı’mızın yazılışı, İstiklal Harbimizin kazanılışı ve dedemin büyük inanışının bize yansıması var. Hepinize çok teşekkür ediyorum. O büyük insanı, o güzel insanı, o inanmış, o samimi insanı hep birlikte andık bu gece. Hepsinin ruhu şad olsun" diye konuştu.

Filme Mehmet Akif Ersoy’u canlandıran Yavuz Bingöl, "Zor bir dönemde çektik bu filmi. Pandemi sürecinde, pandeminin yeni başladığı dönemde çok zorlu bir süreçti. Mehmet Akif’i oynamaktan çok gurur duydum, şeref duydum. Gençlerimizin çocuklarımızın bu filme gitmesini Mehmet Akif’i tekrar anımsamasını, hatırlamasını temenni ediyoruz” dedi.

'GÜZEL BİR FİLM ORTYA ÇIKTI'

Yönetmen Sadullah Sentürk, yaptığı açıklamada, "Böyle önemli bir şahsiyetin hikayesini anlatmak uzun zamandır düşündüğüm birşeydi. Güzel bir film ortaya çıkardığımızı düşünüyorum. Özellikle okul çağındaki çocukların izlemesini çok istiyorum. Çünkü ordan bugüne alacak çok mesaj var. 1920’li yıllar. O günleri defalarca yeni nesillere aktarmak gerekiyor” diye konuştu.

Yapımcı Harun Türk, "Bizim için bugün Şırnak’ta olmak, sizlerle beraber olmak Akif’i bu sahnede sizlerle beraber izlemenin daha büyük anlamı var. İstanbul’da gala yapmak elbette önemlidir. Medya ve tanıtım için. Ancak ülkenin en güneyinde, ülkenin İçişleri Bakanı ile beraber o şehrin yüreği sevgi dolu gönlü kalbi tertemiz insanlarıyla, vatansever insanlarıyla Akif’i buradan haykırmak ve buradan sahnelemek tarihi bir iş" dedi.

Bakan Soylu gala sonrasında HDP önünde evlat nöbeti tutan anneler ile görüştü. 28 Ağustos'ta evladı PKK terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Emine Üstek Bakan Soylu'ya teşekkür etti.