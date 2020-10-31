Bakan Soylu: Eşim, kızım ve benim koronavirüs testimiz pozitif çıktı

ANKARA

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "pazartesi günü kendimizi iyi hissetmeyince tekraren yaptırdığımız test; eşim, kızım ve bende pozitif çıktı. Düne kadar evde sürdürdüğümüz tedavi, doktorlarımızın tavsiyesi ile hastane ortamına nakledilmiştir. Şükürler olsun, şimdi biraz daha iyiyiz. Bu vesile ile tüm hastalara ve İzmir depreminde yaralananlara acil şifalar, depremde hayatını kaybeden İzmirli hemşehrilerimize Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.