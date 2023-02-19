Bakan Soylu, Kahramanmaraş'taki konteyner kurulum çalışmalarını inceledi

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş'ta, Karacasu Geçici Konaklama Merkezi konteyner alanı kurulum çalışmaları devam ediyor. Depremin yaralarını el birliğiyle, hep birlikte saracağız." ifadesini kullandı.
AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş'ta, Karacasu Geçici Konaklama Merkezi'ndeki konteyner alanı kurulum çalışmalarında incelemelerde bulundu.
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş'ta, Karacasu Geçici Konaklama Merkezi konteyner alanı kurulum çalışmaları devam ediyor. Depremin yaralarını el birliğiyle, hep birlikte saracağız." ifadesini kullandı.
AA