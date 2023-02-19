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Bakan Soylu, Kahramanmaraş'taki konteyner kurulum çalışmalarını inceledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş'ta, Karacasu Geçici Konaklama Merkezi'ndeki konteyner alanı kurulum çalışmalarında incelemelerde bulundu.

19 Şubat 2023 Pazar 13:26
Bakan Soylu, Kahramanmaraş'taki konteyner kurulum çalışmalarını inceledi

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş'ta, Karacasu Geçici Konaklama Merkezi konteyner alanı kurulum çalışmaları devam ediyor. Depremin yaralarını el birliğiyle, hep birlikte saracağız." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İçişleri BakanıSüleyman SoyluKahramanmaraşDepremKonteyner
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