Bakan Soylu, Kahramanmaraş'taki konteyner kurulum çalışmalarını inceledi

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş'ta, Karacasu Geçici Konaklama Merkezi konteyner alanı kurulum çalışmaları devam ediyor. Depremin yaralarını el birliğiyle, hep birlikte saracağız." ifadesini kullandı.