BakanlÄ±k SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ã‡ataklÄ±: Ekimde 25 bin 767 uyuÅŸturucu operasyonu yaptÄ±k

Ä°Ã§iÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve BakanlÄ±k SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ã‡ataklÄ±, bakanlÄ±ÄŸÄ±n eylÃ¼l ayÄ± faaliyetlerine iliÅŸkin basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi. Ã‡ataklÄ±, ekim ayÄ±ndaÂ PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik kÄ±rsal alanda 8â€™i bÃ¼yÃ¼k, 46â€™sÄ± orta Ã§aplÄ± olmak Ã¼zere toplam 13 bin 326 operasyon ve tÃ¼m terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin ÅŸehirlerde faaliyet yÃ¼rÃ¼ten hÃ¼cre yapÄ±lanmasÄ± ve iÅŸ birlikÃ§ilerine yÃ¶nelik 1195 operasyon yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Ã‡ataklÄ±, "PKKâ€™nÄ±n silahlÄ± daÄŸ kadrosuna 9 Ã§izik daha attÄ±k. AralarÄ±nda 4â€™Ã¼ liste dÄ±ÅŸÄ± ve 1â€™i gri kategoride aranan terÃ¶ristlerin de bulunduÄŸu daÄŸ kadrosundan 9 terÃ¶rist; 8â€™i Ã¶lÃ¼, 1â€™i saÄŸ olarak etkisiz hale getirildi. TÃ¼m terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine yÃ¶nelik yapÄ±lan operasyonlarda 75'i PKK/KCK, 18'i DEAÅž, 1'i sol terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubu olmak Ã¼zere toplam 94 terÃ¶rist etkisiz hale getirilmiÅŸtir" diye konuÅŸtu.

'17 TERÃ–R EYLEMÄ° ENGELLENMÄ°ÅžTÄ°R'

BakanlÄ±k SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ã‡ataklÄ±, ekim ayÄ± iÃ§inde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine yardÄ±m ettiÄŸiÂ ve Ã¶rgÃ¼tlerle irtibatlÄ± olduÄŸu deÄŸerlendirilen 2 bin 286 ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± veÂ 464 kiÅŸinin de tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Ã‡ataklÄ±, "Yine yapÄ±lan bu operasyonlar neticesinde ekim ayÄ±ndaÂ 149 sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak, maÄŸara kullanÄ±lamaz hale getirilmiÅŸtir. 78 silah, 26 adet mayÄ±n/el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±,Â 195 adet el bombasÄ±, 878 kilogram patlayÄ±cÄ± madde, 20 bin 869 adet muhtelif mÃ¼himmat ele geÃ§irilmiÅŸtir. BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n yanÄ± sÄ±raÂ 2022 yÄ±lÄ± ekim ayÄ±nda toplam 17 terÃ¶r eylemi engellenmiÅŸtir"Â dedi.

'UYUÅžTURUCU YAKALAMALARI BAÅžARISIZLIK OLARAK SUNULUYOR'

Ã‡ataklÄ±, kamuya aÃ§Ä±kÂ iÅŸ yaptÄ±klarÄ± iÃ§in eleÅŸtiriyle yÃ¼z yÃ¼ze olduklarÄ±nÄ± ve eleÅŸtiriyi kendilerini geliÅŸtirmek iÃ§inÂ araÃ§ olarak gÃ¶rdÃ¼klerini vurgulayarak, "Ama hem Ã¼lkemiz tarihinde hem de dÃ¼nya tarihinde Ã¶yle sanÄ±yorum ki ilk kez uyuÅŸturucu yakalamalarÄ±nÄ±n topluma bir baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±k gÃ¶stergesi olarak sunulduÄŸuna ÅŸahit oluyoruz. GerÃ§ekten Ã§ok garip bir durum. Karada ve denizde uyuÅŸturucu yakaladÄ±kÃ§a taltif edileceÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rken, maalesef bazÄ± siyasi aÃ§Ä±klama ve videolarla, suÃ§landÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± hayretle izliyoruz" diye konuÅŸtu.Â

'OKUL Ã–NLERÄ°NDE UYUÅžTURUCUNUN KÃ–KÃœ KURUTULDU'

Ã‡ataklÄ±, TÃ¼rkiyeâ€™ninÂ son 6 yÄ±lda uyuÅŸturucu operasyon sayÄ±sÄ±nÄ±, tutuklu sayÄ±larÄ±nÄ±, gÃ¶zaltÄ± sayÄ±larÄ±nÄ± kat kat arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekerek, "Okul Ã¶nlerinde uyuÅŸturucu satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n kÃ¶kÃ¼ kurutulmuÅŸtur. Tarihimizde ilk kez uyuÅŸturucu suÃ§ gelirlerine dÃ¶nÃ¼k operasyon yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Madde baÄŸlantÄ±lÄ± Ã¶lÃ¼mler 2017-2021 arasÄ±nda 941â€™den 270â€™e gerilemiÅŸtir ve bunun gibi daha pek Ã§ok tedbir sayesinde elde ettiÄŸimiz baÅŸarÄ±, uluslararasÄ± kuruluÅŸlarÄ±n raporlarÄ±nda yer almaktadÄ±r. Onlar ne kadar kabullenmeseler de biz uyuÅŸturucuya geÃ§it vermemek iÃ§in bu saydÄ±klarÄ±mÄ±zÄ±n da Ã¶tesini yapacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± ifade etmek istiyoruz"Â dedi.

EKÄ°MDE 25 BÄ°N 767 UYUÅžTURUCU OPERASYONU

Ã‡ataklÄ±, uyuÅŸturucu ile mÃ¼cadele kapsamÄ±nda yapÄ±lan operasyonlara iliÅŸkin ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"HiÃ§bir koÅŸulda hiÃ§bir taviz vermediÄŸimiz ve terÃ¶rle mÃ¼cadelemiz kadar hayati gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z uyuÅŸturucu ile mÃ¼cadeleye yÃ¶nelik ekim ayÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen 25 bin 767 operasyonda 32 bin 393 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, 1822 kiÅŸi adli makamlar tarafÄ±ndan tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±r. YapÄ±lan operasyonlarda geÃ§en aya gÃ¶re yÃ¼zde 95'lik artÄ±ÅŸla 16 bin 728 kilogram esrar, geÃ§en aya gÃ¶re yÃ¼zde 39 artÄ±ÅŸla bin 361 kilogram skunk, 151 kilogram eroin, geÃ§en aya gÃ¶re yÃ¼zde bin 21 artÄ±ÅŸla 157 kilogramÂ kokain, 25 kilogram afyon, geÃ§en aya gÃ¶re yÃ¼zde 75 artÄ±ÅŸla 70 kilogram bonzai, geÃ§en aya gÃ¶re yÃ¼zde 39 artÄ±ÅŸla 773 kilogram metamfetamin ele geÃ§irildi.Â Yine uyuÅŸturucu ile mÃ¼cadeleye yÃ¶nelik 2022 yÄ±lÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen 199 bin 854 operasyonda 254 bin 813 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, 22 bin 192 kiÅŸi adli makamlar tarafÄ±ndan tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±r.''Â

'ÃœLKESÄ°NE GERÄ° DÃ–NEN SURÄ°YELÄ° SAYISI 531 BÄ°N 326'

BakanlÄ±k SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ã‡ataklÄ±, dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§e iliÅŸkin deÂ "GÃ¶Ã§ten etkilenmek konusunda bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya ile aynÄ±yÄ±z. Onlardan farkÄ±mÄ±z, bu iÅŸi hukuk ve vicdan dairesinden Ã§Ä±kmadan yapmamÄ±zdÄ±r ve Ã¶zellikle de kaÃ§ak gÃ¶Ã§Ã¼ engellemek iÃ§in yoÄŸun bir mesai iÃ§indeyiz. Bu kapsamda; 2022 yÄ±lÄ± ekim ayÄ±nda, 4 bin 777â€™si denizlerde olmak Ã¼zere toplam 24 bin 998 dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§men ve 856 organizatÃ¶r yakalanmÄ±ÅŸtÄ±r. 2016'dan gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze kadarÂ 2 milyon 705 bin 946 dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§menin Ã¼lkemize giriÅŸi engellenmiÅŸtir. Ãœlkesine geri dÃ¶nen Suriyeli sayÄ±sÄ± 531 bin 326, bugÃ¼n itibarÄ±yla Ã¼lkemizde kayÄ±t altÄ±na alÄ±nan Suriyeli sayÄ±sÄ± 3 milyon 611 bin 143 kiÅŸidir"Â dedi.