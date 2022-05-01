Bakır kablo hırsızlığı nedeniyle OSB'ye 5 saat elektrik verilemedi; zarar 5 milyon TL

BURSA,(DHA)

Olay, 28 Nisan'da Gürsu ilçesinde bulunan Uludağ Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Saat 01.30 sıralarında yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle bölgenin yüzde 85’ine elektrik verilemedi.

Bunun üzerine yapılan araştırmada OSB'ye elektrik veren ana dağıtım merkezinin içerisindeki ölçü hücresinin kapağının zorla söküldüğü, enerji varken 3 şüphelinin hırsızlık teşebbüsünde bulunduğu ve bir şüphelinin yaralandığı tespit edildi.

İzlenen güvenlik kamerası görüntülerinde yaralanmanın ardından şüphelilerin araçla bölgeden ayrıldıkları görüldü. Ağır yaralanan suç ortakları İlyas Naimoğlu’nu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bırakan şüpheliler, saat 05.30 sıralarında yeniden bölgeye geldi.

Şüpheliler, eski elektrik üretim santralindeki yer altı tünellerinden elektrik dağıtım merkezine ulaştı. Buradaki kabloların bir kısmını çalan şüpheliler, bölgeden ayrıldı.

Tekrar yaşanan elektrik kesintisinin ardından bölgeye giden ekipler, yaklaşık 50 bin TL değerindeki yedek bakır kabloların çalındığını tespit etti.

TUTUKLANDILAR

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Özbekistan uyruklu şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yaralı olmayan iki kişinin Sabir Çolak ve İslam Mehrali olduğunu tespit eden ekipler, şüphelileri yakalayıp, gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sabir Çolak ve İslam Mehrali tutuklandı. Çolak’ın çeşitli suçlardan 7, Mehrali’nin ise 23 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Hırsızlığın da aralarında olduğu çeşitli suçlardan 12 suç kaydı bulunan İlyas Naimoğlu ise ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Vücudunda yanıklar oluşan Naimoğlu’nun hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Uludağ OSB Yönetimi’nden yapılan açıklamada ise olayın ardından bölgede bulunan 244 fabrikaya 5 saat boyunca elektrik verilemediği, üretimin aksadığı ve bu nedenle 5 milyon TL’lik zarar olduğu belirtildi.

‘SANAYİMİZ BÜYÜK ZARAR GÖRDÜ’

Olayın ardından açıklama yapan Uludağ OSB Enerji Birimi Sorumlusu Süleyman Özpamuk, şunları söyledi:

“Elektrik arızası bilgisi aldık. Ekiplerimiz sahaya çıktı arıza tespiti yaptı çalışması yaptılar ancak herhangi bir problemle karşılaşmadılar. Kısa devre akımından şüphelendik ve şebekeyi kontrollü bir şekilde besledik.

Birimimizde görevli arkadaşlarım sabah 5.30 sıralarında yine aynı arızayla karşılaştıklarını haber verdiler. Arkadaşlarımız bu sefer dağıtım merkezlerinin giriş ve çıkışlarını, içlerini dolaşmaya başladı.

Bir süre sonra, DM2 olarak adlandırdığımız, Uludağ Organize Sanayi Bölgesinin ana dağıtım merkezlerinden olan binadan hırsızlık olduğunu tespit ettik. Sanayimiz, ülkemiz ve ekonomimiz oldukça büyük zarar gördü.

Birkaç hırsızın buradan çalacağı ve belki sattıklarında 10-20-50-100 bin TL’lik mal ülkemize 5 saatte 5 milyon TL’lik bir zarar verdi.”