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Balık tutmak için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılıp, kayboldu

DİYARBAKIR'da, Dicle Nehri’ne balık tutmak için giren Hamdullah Polat (37) akıntıya kapılarak kayboldu. Polat'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
22 Mayıs 2021 Cumartesi 09:53
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Balık tutmak için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılıp, kayboldu

Olay, akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesinin kırsal Hantepe mahallesinden geçen Dicle Nehri kıyısında meydana geldi. İddiaya göre, Hamdullah Polat, ismi öğrenilemeyen kuzeniyle birlikte balık tutmak için Dicle Nehri kıyısına geldi. Suya giren Polat, bir süre sonra akıntıya kapılıp, gözden kayboldu. Kuzenin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

İhbarla bölgeye gelen güvenlik güçleri bölgede önlem alırken, AFAD ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ise Dicle Nehri'nde arama çalışması başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dicle NehriBalıkAkıntıKayıpDiyarbakır
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