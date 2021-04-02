Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 7
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1427
ALTIN
449.721
DOLAR
8.0739
STERLİN
11.1850
EURO
9.5084
202 Sözleşmeli Personel alınacak
202 Sözleşmeli Personel alınacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyeleri İstihdam Edecek
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyeleri...
Tescilli kültür varlıklarının kullandırılması hakkında duyuru
Tescilli kültür varlıklarının kullandırılması...
Avrasya Üniversitesi 230 öğretim üyesi alacak
Avrasya Üniversitesi 230 öğretim...

Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı

BALIKESİR'in Manyas ilçesine bağlı kırsal Eşen Mahallesi, koronavirüslü vaka ve temaslı kişi sayısındaki artış nedeniyle karantinaya alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Nisan 2021 Cuma 09:26
0 Okunma
Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı

Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı 186 nüfuslu kırsal Eşen Mahallesi, 3 hanede görülen koronavirüs vakalarının ardından karantinaya alındı. Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, kırsal Eşen Mahallesinde koronavirüs vakalarının artması ve çok sayıda temaslı bulunması nedeniyle enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla bu gece 21.00’den itibaren karantina uygulamasına karar verdi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eşen Mahallesi giriş ve çıkaşlarda önlem aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BalıkesirManyasEşen MahallesiKoronavirüsKarantina
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Takla atan aracında yaralanan astsubay, kurtarılamadı
Takla atan aracında yaralanan astsubay, kurtarılamadı
Bakan Koca, DSÖ medya brifingine katılacak
Bakan Koca, DSÖ medya brifingine katılacak
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 1 yaralı
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 1 yaralı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans