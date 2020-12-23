Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 11
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1405
ALTIN
459.026
DOLAR
7.6283
STERLİN
10.2569
EURO
9.3117
Turşu fabrikası için mal/malzeme satın alınacaktır
Turşu fabrikası için mal/malzeme...
Sosyal medya tanıtım hizmeti alınacaktır
Sosyal medya tanıtım hizmeti...
Mahir Eller Projesi Hakkında Duyuru
Mahir Eller Projesi Hakkında...
Yurtdışı dijital pazarlama hizmeti alınacak
Yurtdışı dijital pazarlama hizmeti...

Balıkesir merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonu

​Balıkesir merkezli 4 ilde, cezaevlerindeki PKK/KCK terör örgütü üyelerine finans sağladıkları belirlenen kişilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 15 kişi gözaltına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
23 Aralık 2020 Çarşamba 09:04
0 Okunma
Balıkesir merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonu

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK terör örgütünün finans faaliyetleri ve cezaevi yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında hükümlü ve tutuklu örgüt üyelerine finans sağladıkları tespit edilen 15 şüpheli belirlendi. Şüphelilere yönelik Balıkesir merkezli Bursa, İstanbul ve İzmir ilerinde dün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 15 kişi gözaltına alınırken, ikametlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BalıkesirPKKKCKOperasyonTerörTerörist
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni doğmuş bebeği çöpe attılar!
Yeni doğmuş bebeği çöpe attılar!
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza
Malatya'da otomobil, kamyona çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
Malatya'da otomobil, kamyona çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans