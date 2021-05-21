Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 26
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1459
ALTIN
507.450
DOLAR
8.3695
STERLİN
11.8740
EURO
10.2060
Gaziantep'te konut imarlı arsa hasılat paylaşımı yöntemiyle satılacak
Gaziantep'te konut imarlı arsa...
9 adet ATM alanı ihale ile kiraya verilecek
9 adet ATM alanı...
45 personel alacak
45 personel alacak
Kaymakam adaylığı sınav ilanı
Kaymakam adaylığı sınav ilanı

Balon balığı zehrinden ağrı kesici ilaç deneme aşamasında

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün Kanada'da bir ilaç firmasına gönderdiği balon balıklarının siyanürden 1200 kat, morfinden 3 bin kat daha güçlü zehrinden üretilen ağrı kesici ilaçta deneme aşamasına gelindi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
21 Mayıs 2021 Cuma 15:47
0 Okunma
Balon balığı zehrinden ağrı kesici ilaç deneme aşamasında

Anavatanı Hint Okyanusu, Afrika'nın doğusu, Kızıl Deniz, Avustralya ve Japonya olan balon balığı, Süveyş Kanalı'nın açılıp özellikle 2014'te genişletilmesi sonrasında ve gemilerin balast sularıyla Akdeniz'deki iklim değişikliğine bağlı olarak Türkiye kıyılarında da son yıllarda görülmeye başladı. Balon balıklarının dokularında siyanürden 1200, morfinden 3 bin kat daha güçlü tetrodotoksin (TTX) zehri bulunuyor ve etinin kesinlikle tüketilmemesi gerekiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, hem balıkçılık ekonomisi, hem de Akdeniz ve Ege denizlerindeki ekolojik yaşamı tehdit eden balon balıklarının popülasyonunun azaltılması ve olumsuz etkilerinin önlenmesine yönelik çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda ilki geçen yıl başlatılan ve avladıkları balon balığı başına balıkçılara 5 TL destek projesi, bu yıl da devam ediyor.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, yoğun avcılık mücadelesinin yanı sıra, balon balığının ekonomiye kazandırılması yönünde de özel sektör işbirliğiyle projeler yürütüyor. Balon balığı derisinden ayakkabı, çanta ve cüzdan gibi eşyaların yapımı, kolajen ve jelatin elde edilmesi yönündeki projelere ek olarak Kanada'da bir ilaç firmasıyla da ağrı kesici ilaç üretimi üzerine bir çalışma gerçekleştiriliyor.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Altuğ Atalay, Tarım ve Orman Bakanlığı aracılığıyla Türkiye'den Kanada'da bir ilaç firmasına geçen yıl gönderilen balon balıklarının zehrinden ilaç üretimi çalışmalarına ilişkin son bilgileri paylaştı. Pandemi nedeniyle ilaç sanayiyle ilgili çok ciddi ilerleme sağlanamadığını ama çalışmaların sürdüğünü anlatan Atalay, şunları söyledi:

“Çünkü bütün ilaç sanayi aşı yapmaya odaklanıyor. Ama Kanada bizden numuneyi aldı ve inceledi. Çok da uygun olduğunu tespit ettiler. Pandemi süreci biter bitmez Türkiye'ye bu iş için odaklanacaklarını bildiriyorlar. Tetrodotoksinden yapılan ağrı kesici için deneme aşamasına getirmişler, bunlar şu an için yüzeysel bilgiler."

DHA

Anahtar Kelimeler:
BalıkBalon BalığıTarım Ve Orman Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 çocuk annesi bıçaklanarak öldürüldü
3 çocuk annesi bıçaklanarak öldürüldü
14 ilde FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyonu
14 ilde FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyonu
Ayvalık'ta etkili olan fırtınada 20 tekne battı
Ayvalık'ta etkili olan fırtınada 20 tekne battı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans