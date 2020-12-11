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Banu Özdemir’in davasında karar

İzmir'de, merkezi sistemin frekansına girilip bazı camilerden korsan müzik yapıldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan CHP eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada beraat etti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Aralık 2020 Cuma 09:06
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Banu Özdemir’in davasında karar

İzmir'de geçen mayıs ayında bazı camilerden yapılan korsan müzik yayınını sosyal medya hesabından paylaşan CHP eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir’in yargılandığı davada mahkeme kararını verdi.  'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan yargılanan Özdemir mahkemede, “Suçlamaları kabul etmiyorum ve beraatimi talep ediyorum" dedi. Özdemir’in avukatları da müvekkillerinin beraatini istedi. Son sözün ardından kararı açıklayan hakim, Özdemir’in beraatine hükmederek davayı sonlandırdı.

Anahtar Kelimeler:
Banu ÖzdemirCHPIzmirCamiMüzik
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